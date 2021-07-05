9東奧國手「授課」　台師大居家運動課今線上開練　　

▲體操項目，競技系碩士生唐嘉鴻等國手組成我國男子代表隊。（圖／台師大提供）



記者許展溢／台北報導

東京奧運進入倒數階段，台灣師範大學這次共有9位頂尖運動員，將代表台灣前進奧運殿堂，為推廣「防疫齊努力、運動很容易」，台師大從今（5日）起連續兩週的週一至五下午4時，由專業教練在線上示範居家運動，讓全民及全國師生放暑假期間，在家防疫也能跟著動起來，9位頂尖選手和師大男籃隊長也將在鏡頭中，分享運動的正能量。

受到疫情影響，東京奧運延至今年舉辦，將在7月23日開幕，選手也進入最後備戰階段，截至7月4日止，我國已取得17個運動種類61席，台師大就佔了9位運動員，分別來自運動與休閒學院運動競技學系、體育與運動科學系。



台師大指出，體操項目，競技系碩士生唐嘉鴻等國手組成的我國男子代表隊，2019年世界體操錦標賽團體決賽第6名，取得奧運男子四席參賽資格，也是台灣暌違55年再度以成隊資格重返奧運賽會。19歲台灣蝶王、體育系學生王冠閎，2019年世青賽以1分56秒48達200公尺蝶式奧運A標，提前收下東奧游泳門票，2020年打破世青紀錄，2021年更以1分49秒89刷新成績，成為台灣史上第一名世青紀錄保持人。



男、女反曲弓項目，將由體育系博士生魏均珩、雷千瑩兩位射箭好手參賽。魏均珩自2015年光州世大運，成為中華射箭隊班底之一，2017年台北世大運、2018年雅加達亞運、2019年拿坡里世大運，皆陸續為台灣帶回獎牌，2020年世錦賽更協助中華男子射箭隊取下3張東奧滿額門票。雷千瑩曾在2016年里約奧運奪下女團銅牌，2018亞運女團銀牌，2019年荷蘭世界射箭錦標賽，囊括女子個人及團體雙料冠軍，寫下我國最佳紀錄，也是本屆首位不必透過選拔即可參加奧運的我國選手。

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▲台師大9位頂尖運動員前進東奧，邀全民一起線上居家運動課。（圖／台師大提供）



競技系舉重好手陳玟卉、謝昀庭確定角逐奧運。陳玟卉以近三年國際賽累計成績世界排名第7，獲得奧運參賽資格。謝昀庭則以近三年國際賽累計成績亞洲排名第1，搶得奧運門票。競技系學生林穎欣2019年在巴西射擊世界盃空氣槍錦標賽，以229.9分射下女子10公尺空氣步槍銅牌，為臺灣搶下東奧射擊的第3張門票。體育系博士生、跨欄好手謝喜恩以女將保障名額參加東奧女子100公尺，成為台灣在田徑項目的唯一女將。

體育系碩士生、空手道好手文姿云，於2014年、2018年獲得亞洲運動會55公斤級金牌，為亞運史上首位雛量級連霸紀錄第一人。2015年、2017年、2018年三度奪得亞洲空手道錦標賽金牌，並於2016年、2018年世界空手道錦標賽獲得銅牌，2017年4月達到運動生涯第一次世界排名第一的殊榮，此次出征東奧也將受矚目。

台師大提到，除上述9位在學的優秀運動員之外，還有3位畢業校友也將在東京奧運出賽，分別是盧彥勳（網球）、田家榛（射擊）以及吳佳穎（射擊）。

台師大表示，為致力推廣全民運動，規劃升級版線上居家運動課程，同樣有師大專業師資，接力上課（包含肌力與體能訓練、伸展、爵士舞、拉丁有氧等內容），透過專業團隊拍攝及後製剪輯，課程影片及畫質也更精緻。另外，9位奧運選手及師大男籃隊長陳又瑋，將在影片中依序亮相，邀請大家在防疫期間一起運動，促進身心健康，增強免疫力，7月5日至16日每週一至週五每天下午4時，將在YouTube「師大瘋運動」準時首播影片。更多活動內容及一系列專題報導，請見「師大瘋運動」FB粉絲專頁。

