醫院駕駛接送病患未固定好輪椅就上路　洗腎翁後翻撞頭送醫不治

醫院接送洗腎患者，竟未固定好束縛系統上路，害人摔倒喪命。（示意圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

林新醫院總務科服務的男子張言楨支援洗腎病患接送工作第9天，竟然未將呂姓病患輪椅束縛系統繩帶固定好就上路，結果轉彎時導致整個人後翻撞頭，送醫不治。台中地院審結，認為張男有過失卻不認錯，也未與家屬和解，依過失致死罪判他10月。

判決書指出，男子張言楨為林新醫院總務科庶務員，2018年8月開始當司機，負責接送洗腎病患。同月9日上午10點半，張男開車到北區接患者呂姓男子準備到醫院洗腎，其女兒則坐在副駕駛座，豈知10點59分開到西區英才路與向上路路口要右轉向上路時，輪椅竟因束縛系統繩帶沒固定好向後傾倒，呂男頭部撞及地面導致顱內出血，送醫治療4天後因中樞衰竭宣告不治，張男遭警方依過失致死罪嫌送辦。

張男否認有過失，辯稱都是依照賴姓同事示範教導的鉤法、手法去固定，當時呂男是坐在地上，不是頭部著地，也沒有出現「碰」的撞擊地板聲，還說醫院案發時並沒有提供輪椅使用者的束縛系統，沒有給他安全帶。

法官傳來改裝該車的公司張姓負責人證稱，該車輪椅束縛系統使用G8-01、G8-03的織帶，G8-01綁輪椅前方左右兩側，G8-03綁輪椅後方左右兩側，要以45度角鉤住輪椅上面交叉處，才能將輪椅固定在車上。G8-02織帶則是輪椅使用者束縛系統，將人固定於輪椅上。依相驗卷附照片可看出，G8-01、G8-03都沒有呈45度角鉤好，導致織帶下垂、鬆脫。如果G8-01沒有正確使用、沒有鉤好，轉彎、急速加油、緊急煞車都可能脫鉤導致輪椅後翻或前翻。如果往後翻會造成輪椅使用者頭部撞擊地板而受傷，縱有使用輪椅使用者束縛系統的G8-02，也沒有辦法防止傷害發生。

法官審酌張男擔任醫院庶務員，從事支援接送洗腎病患駕駛工作，明知要正確使用輪椅束縛系統織帶，將病患輪椅妥善固定後才能上路，竟未妥適固定上路，導致右轉彎時，輪椅因未經穩妥固定而向後翻倒，被害人頭部撞擊地面而受有頭部外傷致顱內出血，後因中樞衰竭不治死亡結果。其犯後未能坦承犯行，且因雙方就賠償金額無共識未達成和解，依過失致死罪判10月徒刑。全案可上訴。

卸妝神水、用過回不去



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