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防疫蔬菜箱太搶手　5大買菜網、8大蔬菜掀網友熱議

熊媽媽買菜網推出「宅安心鮮食箱」（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

▲熊媽媽買菜網推出「宅安心鮮食箱」，不用出門，一次買齊。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

記者洪菱鞠／台北報導

不想到傳統市場、量販超市等地方人擠人，線上採買生鮮食材在疫情期間特別受到歡迎，各家平台也紛紛推出防疫蔬菜箱，讓在家買菜有更多選擇，其中有5大買菜網、8大人氣蔬菜種類，在網友之間掀起熱烈討論。

防疫在家不出門，一指下訂也能買到新鮮農產品，尤其是一次可以買到多種食材的蔬菜箱最搶手，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近3個月內「生鮮買菜」話題的網路聲量表現，從網友的討論文本中，「熊媽媽買菜網」因為不定期提供限時限量優惠，獲得不少網友青睞「吃好道相報」，成為最受歡迎的熱議平台。

「東森購物」在去年收購熊媽媽買菜網後，也成為民眾討論網購蔬菜的平台之一，除了賣菜，網站集結各樣民生消費品項，消費者可以順便採買其他東西，直接一站購足日常所需，並且宅配到家，讓網友直呼「實在很方便」。

「天天里仁」跟「無毒農」販售有機蔬果、友善環境的形象也深入網友心中，常見不少網友感嘆「終於搶到有機蔬菜箱了」，其中，新手爸媽也會發文討論「無毒農」的寶寶粥、蔬果泥等嬰兒副食品的挑選問題。

5大網友熱議買菜網（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲▼疫情期間，消費者紛紛改從線上採購生鮮食材。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

5大網友熱議買菜網（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

在生鮮買菜話題中，「葉菜類」和「根莖類」等蔬菜較常被網友提及。「高麗菜」因較容易料理，又能炒出各式各樣的新花樣，榮登話題冠軍，不少網友說「網購蔬菜第一個就想到高麗菜」。

其次則是「玉米」和「南瓜」，玉米粒軟嫩多汁，許多網友會拌在生菜沙拉中，簡單上手又好吃；南瓜則是富含膳食纖維，不少媽媽會買來做成南瓜料理，為家人補充營養。其他如洋蔥、韭菜、花椰菜、小黃瓜、馬鈴薯，也是網友經常討論的人氣蔬菜。

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