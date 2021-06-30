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外國大媽做快篩痛爆！　竟挖出「深埋鼻腔近40年」玩具：終於暢通

▲▼紐西蘭女子把玩具塞在鼻子37年，直到做新冠篩檢才發現。（圖／翻攝自推特／@boom_noticia）

▲紐西蘭女子把玩具塞在鼻子37年，直到做新冠篩檢才發現。（圖／翻攝自推特／@boom_noticia）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭基督城一名45歲女子最近前往醫院接受新冠篩檢，當醫院工作人員用鼻咽拭子進出她的鼻腔後，她感到非常不適，醫師問她是否曾經把東西塞進鼻子裡，這時她才想起自己小時候曾經將玩具「吸進」鼻孔的意外，沒想到這玩具一卡就是37年。

根據《太陽報》報導，「Tiddlywinks」是一種從1860年代在英國發展出來的玩具，其中會有許多不同顏色的小圓片，必須將它發射到容器中才能取分。然而，住在紐西蘭的麥卡錫（Mary McCarthy）去年10月進行了新冠檢測，之後連續幾天都覺得疼痛，接著開始出現流鼻水等嚴重鼻竇問題，起初被全科醫生診斷為慢性鼻竇疾病，也一直沒有好轉，後來到私人診所看耳鼻喉科，醫師問診時她才想起自己8歲時的插曲。

麥卡錫說，當時她與7個兄弟姊妹用自己的方式玩「Tiddlywinks」，他們把小圓片放在左右兩個鼻孔中，接著用鼻子噴氣，看誰可以發射得最遠，結果麥卡錫有一次竟然把其中一個圓片「吸入」右側鼻腔，出於害怕就沒有告訴媽媽，「我記得當時我害怕地心想，『它去哪了？』」醫師用CT掃描發現鼻子裡真的有一個神祕物體，原本試圖直接取出，但小圓片實在太大，造成麥卡錫無法承受的劇痛。

最後麥卡錫才在外科醫師的幫助之下，取出在她鼻子存放37年的黃色圓片，由於被黏在鼻腔過久，鈣化物質已經在周圍生長，醫師只好將它向前推，再從嘴巴取出。麥卡錫終於在做完新冠檢測的8個月之後，首次能感受到右鼻孔呼吸暢通，「這小小的圓片甚至還沒有褪色，這可能就是為什麼我鼻子長得有點歪的原因。」

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