大溪漁港擠爆「列確診足跡」！外地宜蘭人不敢回家怒了：你好意思

▲大溪漁港假日湧入大批人潮。（圖／宜蘭縣議員林麗提供）

記者莊智勝／宜蘭報導

三級警戒尚未解封，但居家許久的民眾早已按捺不住，海鮮聖地之一的宜蘭頭城鎮大溪漁港連續2日湧入人潮，而昨（4日）宜蘭縣府公布確診者足跡資料，有2名新北個案曾到訪大溪漁港，還逗留約1小時；對此，一名宜蘭網友在臉書社團抱怨，痛批「外縣市的宜蘭人都不敢回家，你們這些人好意思？」

宜蘭大溪漁港連日湧入大批人潮，宛如民眾「自行解封」，就怕爆發群聚感染，漁港攤商一度痛罵「沒政府了！」而在人潮蜂擁過後，宜蘭昨新增2例本土個案，衛生局公布確診者足跡，其中新北2個案案15091、案14866曾於6月20日中午開車到訪大溪漁港，買完魚後還在現場逗留約1小時，隨後才驅車返回新北。

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在確診者漁港足跡曝光後，人處在外縣市的宜蘭網友忍不住到臉書社團「爆怨2公社」抱怨，「真的很氣，我宜蘭人，我在新北工作，目前在北部某公有市場當管理員，為了保護家人，很久沒回家看他們，為了保護市場，我堅守崗位，宜蘭人都乖乖待在家，外縣市的宜蘭人都不敢回家，你們這些人好意思？雖然沒封城封路，外出沒犯法，但疫情期間能不能管好自己忍一下？」

該則PO文一出後也掉出許多網友大吐苦水，「我宜蘭人，弟弟妹妹都在外縣市，不敢跨區移動，就算想家也只能視訊」、「真的，放假想回宜蘭要考慮很久」、「這兩天整個濱海公路都是人」、「然後疫情再度升溫再來罵政府！」