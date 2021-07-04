宜蘭近千打火兄弟每人僅1套消防衣褲　消防局：2024年2套替換

▲宜蘭消防局挨批只給警義消配備1套消防衣褲。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭900多名第一線救災救難的警義消打火兄弟，目前每人只配備1套消防衣褲，遭挨批：「有錢做猛男日歷，最基本消防衣褲都不願意補足，且面臨超限使用，根本是草菅人命！」宜蘭消防局長徐松奕強調，有100多套備品可供替換，且有快速清洗設備可用，沒有兩套消防衣可以換洗是舒適性的問題，但絕無安全性問題，另已爭取預算2024年讓每人有2套消防衣褲可替換。

時代力量宜蘭縣黨部執行長郭稟翰表示，內政部推動多年的「消防員兩套消防衣褲替換政策」，宜蘭縣排名「掛蛋」墊底，也就是宜蘭消防員不僅沒第2套消防衣可替換，第一套消防衣褲都面臨超限使用，有安全之虞，這分明是「有錢做猛男日歷，卻連最基本的消防衣褲都不願意補足，根本是草菅人命！」

消防局長徐松奕說，宜蘭有100多套消防衣褲備品可供替換，沒有兩套消防衣可以替換是舒適性的問題，且第1套絕對沒有安全性的問題。另將爭取編列預算，分3年採購1套4萬多元、約900套消防衣褲，以利2024年讓每名消防員都有2套消防衣褲可以替換。

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