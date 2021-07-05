目睹信義區慘況「很想哭」！財經網美籲：若712無法降級「應普發紓困金」

▲信義區不少店家也倒閉。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者周依儒／綜合報導

全台進入三級警戒已一個多月，不少商家受到嚴重打擊，民眾也相當關心7月12日是否能如期解封。財經網美胡采蘋發文表示，她昨（4）日去信義區晃了一下，發現許多店家倒閉、沒客人的則在苦撐，此景象「看了真的很想哭」，也呼籲政府如果在7月12日沒解封的話，應該考慮普發紓困。

財經網美胡采蘋在臉書發文表示，她到信義區幾條街看了一下，發現有連鎖服裝店的分店倒了、好多小吃餐飲倒了，更多的是很多沒客人的店舖仍在努力苦撐，這樣的情景看了實在很想哭，「為什麼台北市解封在望，卻又橫禍連發，還包括我所熟悉的信義區。」

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胡采蘋指出，如果7月12日無法順利解封三級警戒，希望中央能考慮更寬鬆的紓困發案，「美國聯準會連續三次發出接近五兆美元紓困金，相比台灣還有不小的財政餘裕，個人除去最高幾個税級應該考慮普發、不問資格，而企業紓困的資格也需要再放寬，甚至可以考慮店鋪租金補貼，而這次核准企業紓困貸款最多的銀行都可以考慮給予稅負獎勵。」

▲疫情下的信義區人煙稀少。（圖／記者湯興漢攝）



胡采蘋分析，三級警戒持續的話，週轉現金能超過三個月的行號絕對不多，光是五月份三級警戒持續半個月，餐飲零售的營收年增率就減了2至3成，六月整個月三級警戒更可能減至5成，七月再不解封的話真的很多店舖會倒閉。

胡采蘋表示，台灣製造業仍持需開工，GDP可能不會掉太多，但支撐起台灣大量就業機會的餐飲服務內需行業是真的受創很深，「現在看起來美國那種普發支票的確是在長時間封鎖下不得不為的策略。解封與否這是科學決定，但是一旦三級持續，我們得要做好支援全民的準備了。」