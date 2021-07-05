「病毒傳播關鍵在人！」王必勝分析「三大案」：市場有迷思難破解

▲環南市場啟動快篩，台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝三度出任前進指揮官，可靠形象深植民心。王必勝分析三次任務差異，直言市場專案的困難點，就是大家都有「環境清消完就安全」迷思，殊不知就算確診者被隔離，被傳染者若留在原攤位，還是可能傳播給其他人，因此才會採「以人追人」方式，擴大匡列、加嚴檢驗，希望能及早阻斷傳播鏈。

指揮中心與北市聯合執行市場專案第三天，主要採檢北農第一果菜市場、第二果菜市場與環南市場，截至4日包含舊案，累積229人確診，指揮官陳時中表示，採檢站會持續開設，直到找出所有相關個案為止。

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王必勝在接任市場專案指揮官時曾在臉書寫道，「防疫不能有本位主義」。他接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，最近處理的案子，都有遇到著眼點不同、各執己見的問題。他強調，雖然著眼於自己公司、縣市是正確的，但站在防疫大格局上，應該要秉棄這種想法，各單位互相配合，才能共同對抗病毒。

▲針對北農批發市場從業人員擴大採檢，北榮團隊至台北第一果菜市場設立篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

王必勝目前共協助處理三件防疫案件，第一件就是年初的部立桃園醫院院內感染事件，當時他在醫院待了近一個月，頭髮長到中分，還被部分網友稱為「孔劉頭」。王必勝笑道，部桃案是院內感染，防疫首要著重醫療資源以及病人隱私保護，當時因全台確診數不多，也怕變成社區感染，醫療團隊無不嚴陣以待。

第二次出任務就是到苗栗協助京元電子執行擴大採檢，王必勝說，京元電可說是一個職場群聚，但因主要發生在移工，除了採檢外，主要著重移工生活管理，還有配合工廠作業習慣與方式。該案確診數與群聚人數，也是疫情爆發至今最多的，就算中央介入也有許多困難的地方，所幸最後順利清零。

至於目前還在執行中的第三件大案「市場專案」，王必勝說，此次困難點為市場流動性、不確定性高，市場出入人員不像醫院、公司，沒有同屬的問題，牽涉到很多攤販、承銷人以及流動工人，甚至還有非法外籍移工，接觸史也比較複雜。

▲台北市環南市場出現多起新冠肺炎確診案例，指揮中心與台北市政府聯合設立前進指揮所，針對北農批發市場從業人員擴大採檢，北榮團隊至台北第一果菜市場設立篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

「因此，很多事都是從篩檢開始。」王必勝強調，市場專案的第一步，就是要知道確診的人在哪裡、是什麼人，才能夠對症下藥。目前環南市場篩檢出40多人，其中10人是攤商，但有很多是流動工人，指揮中心也對此做了分艙分流管理，讓原本會待在一樓的工人全都留在一樓，以防不幸陰轉陽，又須重新追蹤接觸者。

王必勝表示，在執行市場專案時，會發現大家都有迷思，「當有攤商確診，可能就會想說先把人休息、大清消，之後就安全了。」他強調，病毒是會殘留在環境中沒錯，但這都是次要的感染途徑，「主要還是人傳染給人」。

▲王必勝「三度出任」前進指揮官。（圖／取自王必勝臉書）

如果某一攤位發生確診，周邊攤位消毒3天後開始營業，但被傳染的人4天後還是在那裡工作，依然有傳給其他人的風險，但如果換了乾淨（PCR採檢陰性）的人來，攤位就可以繼續營業。

「我們這次的採檢是有策略性、計畫性的，這樣採出來的東西才能去運用。」王必勝提到，環南市場沒有發現明顯熱區，檢驗陰性的市場人員，7月8日會再驗一次，確認安全才會重啟市場；第一市場則會針對熱區篩檢。針對在市場工作的非法移工，指揮中心也祭出特赦令，呼籲盡量來採檢，若篩檢發現問題，也不會進行處分，就是希望找出更多的接觸者，阻斷傳播鏈。