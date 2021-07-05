做口罩地圖爆紅！江明宗擬推「賄選地圖」揭真相　鄉民感動淚推

▲江明宗。（圖／翻攝自Facebook／江明宗）

記者曾筠淇／綜合報導

在台灣爆發新冠肺炎之際，有神人打造「口罩地圖」、「台灣本土病例地圖」，造福全台民眾，而這人就是江明宗。一直相當關心社會議題的他，表示自己想要推出「賄選實價登陸地圖」，希望能藉以揭開真相。而大票網友得知以後，也紛紛感動回應，「努力奉獻知識，勇不服從權力」、「推說真話、做實事的人」。

江明宗與唐鳳同為「g0v零時政府」參與者，熟悉電腦程式的他，除了打造出口罩地圖、台灣本土病例地圖，現在還有意推出賄選實價登錄地圖。消息曝光後，「怪咖系列」紀錄片的導演皓申便找上江明宗，希望能將背後故事分享給更多人看到。

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江明宗表示，他從小就有種被當成怪咖的感覺，因為在台灣經濟起飛時，正是他們家最艱難的日子，家境本來就不好了，家中經濟支柱的父親又重病，最慘的時候繳不出房租被趕走，連下一餐在哪裡也不知道，一直到父親離世之後，債務消失、社會接濟，「我們才有機會從零開始，所以練就了能夠在激情環境中保持冷漠的習慣，說穿了只是害怕再次受傷的心理作祟。」

因為對人冷漠，所以江明宗開始接觸資訊工作，他從讀高職以後，就開始用電腦、網路完成許多工作，他在資訊領域能創造出遠大於傳統工作的市場價值，也進而有了跳脫社會底層存在的惡性循環。

▲江明宗的故事被拍成紀錄片。（圖／翻攝自PTT）

江明宗坦言，他人生大半的時間都在煩惱、追逐金錢，迷惘之際正巧碰上太陽花事件，他才開始接觸大量的社會議題，原先以為自己可以在短時間內改變什麼，想不到卻一路走到現在，雖然很多議題和當時沒有太大差異，「但我已經不再那樣天真的認為自己就可以改變這一切。」

「社會議題的改變需要氣氛，資訊工具的存在能夠加速部分發酵的過程」，在這樣的想法中，江明宗透過真相地圖接觸了很多元的議題，他認為地圖創作往往只是里程碑，而不是終點，他會持續觀察社會脈動，找出能夠發揮的主題，也藉由這樣的技術再往前推進，看議題能否順利發酵。

江明宗最後也說，這些地圖都是基於實際發生的真相，不論是爐渣、新冠肺炎等議題，都還是現在進行式，影片和作品或許都無法說明什麼結論，但是，「如果你期待這些議題走向更好的結果，現在開始行動並不會太遲，任何人都可以共同參與其中，刻畫出一個你我所共同期待的真相地圖。」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「用資訊改變社會」、「了解，你所說的政府問題我也挺有感」、「謝謝你的努力」、「這個社會需要怪咖」、「推，為台灣社會自主行動的人」、「導演跟你都好厲害，有這樣的信念推動理念」、「看完了！努力改變台灣」、「真心佩服」、「一生平安」。

本文經江明宗授權引用

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