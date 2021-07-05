每周痛1次！護理師採檢「直視捅鼻恐懼」情緒潰堤　淚水炸裂網心疼

記者黃可昀／綜合報導

一線醫護人員每天接觸大量病患，染疫風險相對提高，所以每周會進行一次採檢，確保自己健康無虞。護理師Miko日前公開她採檢的影片，短短幾秒就令人十分心疼，每周都得忍受一次被「捅鼻」的疼痛不適感，最煎熬的還是採檢棒插入鼻孔前內心的煎熬與懼怕，強忍恐懼被同事壓住身子向前採檢，眼淚終於再也守不住。

Miko在Instagram公開這段幾秒的採檢影片，她表示自己每周都得接受一次PCR篩檢，這次被捅完鼻子還有下次，每星期都得鼓起勇氣再忍耐一遍，「每捅一次心理陰影越大」，直到日前終於再也按捺不住心中害怕，在採檢前掩面大哭，PO文祈求「拜託疫情趕快結束，我不想要再被捅鼻子了！」

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▲每周被捅鼻，護理師也是會怕痛的。（圖／翻攝自IG@miko_0902）



影片中的Miko坐在採檢隔板前遲遲不敢抬頭，2名陪同在旁的同事一人幫她把身子壓向前，另一人幫忙把椅子推進並且扶住下巴與額頭，協助她順利完成採檢，但Miko抬起頭的那一刻眼淚再也憋不住，面對同仁擺在眼前的採檢棒，情緒徹底崩潰淚水傾洩而出。

網友看完這段影片不捨地說，「辛苦了，謝謝默默無名（應為沒沒無聞）的口罩英雄們」、「辛苦了，前線的你們真的很勇敢很偉大，為你加油，你超棒的」、「辛苦了，這真的很不舒服」、「對不起，我不小心笑了。加油，辛苦了，請再撐一下！」