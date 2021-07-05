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社會 社會焦點 保障人權

34歲女律師打完「肺炎鏈球菌疫苗」亡　父列2疑點告台大醫院

記者黃翊婷／綜合報導

34歲莊姓女律師因為罹患癌症，於2017年5月間病逝；莊父懷疑女兒的病情急速惡化，是因為台大醫院黃姓醫師停止開立抗癌藥物、孫姓醫師以學術研究為由注射13價肺炎鏈球菌疫苗所致，因此決定提告求償500萬元。但台北地院法官審理後，認定兩名醫師並沒有疏失，最後裁定駁回莊父的告訴，全案仍可上訴。

▲▼臺大醫院門診大樓 行政醫療大樓 疫病門診入口 醫學院學生用紙袋套頭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲莊父向台大醫院兩名醫師提告求償500萬元。圖為台大醫院門診大樓。（圖／記者屠惠剛攝）

莊父在判決書中表明，女兒2015年12月間因為骨頭疼痛就醫，2016年7月檢查確認罹患多發性骨髓瘤，並在台大醫院接受治療，但2016年12月至2017年1月間，內科部孫姓醫師以學術研究為由，讓女兒注射13價肺炎鏈球菌疫苗；2017年2月血液腫瘤科黃姓醫師為女兒安排自體幹細胞移植手術，在手術前還安排化療，並停用Thado（賽得）等抗癌藥物。

莊父接著指出，女兒停藥後便從2017年2月11日開始發高燒，住院5天才脫離險境，結果之後回診領藥，也沒有恢復服用抗癌藥物，後來在同年3月間進行手術，術後住院曾反應肋骨疼痛，黃姓醫師卻沒有進一步檢查，最終導致女兒於同年5月間病逝。

莊父認為，女兒的病情在2017年2月急轉直下，與孫姓醫師注射疫苗、黃姓醫師停止用藥有關，導致女兒在短短3個月的時間內驟然離世，他實在難以接受，至今哀莫大於心死，因此決定向兩名醫師求償500萬元的精神慰撫金。

▲▼打針,疫苗,注射。（圖／翻攝自pixabay）

▲莊父認為女兒接受施打疫苗，才會導致病情惡化。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

台大醫院方面則否認疏失並強調，根據目前醫學臨床知識與臨床統計，多發性骨髓瘤為無法治癒的疾病，平均存活時間為3至4年，如果是第3期的患者，不論採取標準療法，或以最強效治療高劑量化學治療合併自體造血幹細胞移植，治療效果可能也不顯著；莊女就醫時病情已經進入第3期，病況惡化是因為多重抗藥性鲍氏不動桿菌引發敗血症，並非感染多發性骨髓瘤常見的感染菌源肺炎雙球菌所致，可見注射疫苗有達到保護效果。

至於停止用藥一事，台大醫院表示，為了施行造血幹細胞移植須收集一定的細胞數量，必須暫停使用Thado（賽得）等抗癌藥物，否則會導致造血幹細胞數量減少，使得收集量不足，這點有獲得莊女同意，相關開藥、給藥紀錄都記載於病歷，很遺憾病患最後仍因病情進展不幸去世。

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲莊女的病情在3個月內急轉直下，最終不幸病逝。

而台北地院法官審酌「美國國家癌症資訊網」的資料，認為莊女病情惡化，是因為藥物已經無法壓制癌細胞，黃姓醫師給予高劑量化學治療、施行自體幹細胞輸入移植，都符合醫療常規，衛福部鑑定報告也持相同意見，因此難以認定黃姓醫師有任何疏失。

而莊女參加臨床試驗，接受注射13價肺炎鏈球菌疫苗，目的也是要評估多發性骨髓瘤病人隨機施打一劑或兩劑後，產生的免疫功能狀況及安全性。法官指出，莊女是在知曉一切資訊的情況下同意參與，況且該疫苗是為預防肺炎鏈球菌感染之肺炎，並無證據顯示施打後會導致癌症指標上升，最終認定黃姓、孫姓醫師與病患的死亡無因果關係，判莊父敗訴，全案仍可上訴。

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