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摺疊旗艦Galaxy Z Fold 3要來了？　三星將於8／11推出5大新品

▲三星摺疊旗艦 Galaxy Z Fold 3 等五大新品將於 8 月 11 日亮相。（圖／取自Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星日前透過線上發表會的形式，預告「夏天」發表首款搭載 ONE UI Watch 的智慧手表，稍早向韓國媒體確認，將於 8 月 11 日舉辦全球發表會，屆時將公開發表包括Galaxy Z Fold 3、Galaxy Watch 4在內的 5 大新品。

其實早在今年 5 月，韓聯社就率先報導，三星將於 8 月份舉辦全球發表會（詳情可參照：三星8月辦旗艦機發表會）。如今時間已經確認，根據 ddaily 報導，三星相關高層向他們確認，“Samsung Galaxy Unpacked 2021” 時間定在韓國當地時間 8 月 11 日晚上 11 點舉辦。

這場活動將一口氣推出兩款旗艦機包括三星Galaxy Z Fold 3、三星Galaxy Z Flip 3，兩款智慧表三星Galaxy Watch 4、三星Galaxy Watch Active 4，以及智慧耳機三星Galaxy Buds 2。

至於舉辦形式同樣也是線上舉辦，用戶可以在三星官網、三星官方新聞網站，以及官方 YouTube 頻道。至於傳聞可是從頭到尾都沒有任何改變，Galaxy Z Fold 3 預計配備三顆都是 1200 萬畫素主鏡頭，一般顯示螢幕為 6.2 吋，打開為 7.4 吋，這次這兩塊螢幕更新率都會提升到 120Hz，處理器有兩個說法，一種說法是不會有高通S888 處理器版本，不過記者認為部分國家還是會有 S888 處理器版本，另外預計推出 12GB / 16GB RAM，256GB / 512GB 儲存空間組合，電池容量為 4400 mAh，支援 25W 快充，另外就是支援 S Pen。至於 Galaxy Z Flip 3 的正面螢幕變大，多了第二螢幕。

而正如同先前三星公開說明，Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch Active 4 將會是三星首款結合 Tizen OS、WatchOS 的 “One UI Watch”系統的穿戴裝置。

至於真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2 傳聞加入雙麥克風設計進而提升降噪效果，而且價格將會更低。先前傳出的 Galaxy S21FE，確實有這款手機，不過三星考量到晶片整合不穩定等相關問題，所以還沒辦法確認推出的時間與國家/地區。

＊資料來源：ddaily

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