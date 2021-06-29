首款與Google合作One UI Watch手表夏天亮相！三星：將改變市場法則

▲MWC 2021 期間，三星與Google共同宣布One UI Watch合作平台。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google I/O 2021 期間，三星與Google雙方共同宣佈將打造全新穿戴裝置平台，在 MWC 2021 期間，雙方直接公開了雙方初步合作成果，全新的One UI Watch除了支援Google Play平台外，今年稍晚開放所有 Android開發者設計表面，而首款搭載該平台的三星智慧表，將於今年夏天Unpaccked活動亮相。

三星電子執行副總裁暨顧客體驗部門負責人Patrick Chomet在活動當中指出，三星致力為廣大用戶豐富智慧手錶體驗與Galaxy生態圈的便利性，這次將三星的Tizen OS跟Google的WatchOS 結合成 One UI Watch與全新的整合平台，用意在深化Galaxy Watch智慧手表與智慧型手機體驗的連結，釋放穿戴裝置的龐大潛能。

藉由雙方合作的 One UI Watch 平台，智慧表總算可以同時使用三星自家的系統平台，並且使用來自 Google 平台的應用程式生態。三星指出，即將在Galaxy Watch採用的One UI Watch，將可透過與Google共同打造的嶄新整合平台安裝下載，以提升裝置的運作效能、提供更長的續航力、持續的健康偵測並且強化Galaxy Watch與Android智慧型手機間的無縫連接。Patrick Chomet 指出，透過全新的平台，三星與Google正在改變整個智慧手表市場的遊戲法則。

此次雙方的合作，明顯針對 Apple 公司的 WatchOS 而來，在 WatchOS 平台裡，用戶可以在 Apple Watch 同步來自 AppStore的手機應用程式，在 Apple Watch裡面下載的應用程式也將同步在 iPhone 當中，所有數據都被嚴格保護，全新的 WatchOS 8 更在健康應用方面同步來自手機的睡眠數據，提供多項全新體驗，詳情可參照先前報導：蘋果WatchOS 8的11項實用功能搶先體驗。

三星則是指出，One UI Watch 將帶來全新的Galaxy Watch體驗，當用戶在智慧型手機端安裝與手表相容的應用程式後，該程式便將同步下載至智慧手表。若用戶於手機端客製化時鐘應用程式，使其顯示全球各個城市的時間，此設定將自動同步於手錶端；而當用戶在手錶端設定來電與訊息的封鎖對象時，封鎖名單亦將套用至智慧型手機。

Google Android 系統與穿戴產品管理部副總裁Sameer Samat指出，首次登場的三星新款Galaxy Watch，主要著重更快的效能、更長的電池續航力，並且涵蓋Google 的應用程式生態系。

Sameer Samat 也公開初步合作成果，新的智慧表在效能方面將提升30%，eSIM也將支援更多電信商，同時也將針對運動與健康在系統底層連結感應技術，推出更有效率的健康平台，進而可以實現更有效率、更低耗能，讓用戶在一整天使用下，甚至是使用睡眠偵測睡一整晚，隔天還仍保有70%的電力。

此整合平台讓用戶可直接於Galaxy Watch上，透過Google Play下載第三方應用程式，並且使用所有Google平台的應用程式，像是訊息app、YouTube影音、導航、Spotify、Adidas Running、Sleep Cycle等等。

三星將推出進化版的「表面設計工具」，讓設計師更輕易地創造全新表面。預計今年稍晚，Android開發人員將能加入這個設計系統，發揮創意、供用戶依自身心情、活動和個性，量身打造個人專屬的智慧手表。三星還預告，今年夏天Unpacked 2021期間將會公開首款搭載One UI Watch與全新整合平台的新一代Galaxy Watch。