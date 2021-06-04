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Samsung Galaxy Tab S7旗艦系列hold住疫情好生活　工作、學習視訊筆記一秒上手

▲▼三星,Samsung,平板,Samsung Tab S7,Samsung Tab S7+,新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲因為疫情升溫，為了防疫在家工作、學習已變成民眾的日常。（圖／取自免費圖庫pexels）

科技中心／綜合報導

台灣近來新冠肺炎疫情升溫，許多企業為了防疫減少群聚紛紛改採遠距上班，你是否也開始WFH（居家工作）？再加上孩子們在家上學，每天的文書處理、視訊會議和線上教學搞得家裡雞飛狗跳！因疫情帶動3C產品需求大增的此刻，你需要的是輕巧簡便、能隨身移動的平板，還要具備隨時開會記錄、傳訊溝通、流暢轉換資料的實用功能，並且擁有超大電量撐得住你一整天的繁忙工作，Samsung Galaxy Tab S7旗艦系列便是一台兼具行動力與生產力的可靠好夥伴。多重視窗能同時多工處理，搭配進化S Pen以及Samsung DeX功能，讓人輕鬆成為職場達人，在家工作更有效率。找到自己的工作神隊友，也別忘了幫孩子帶上一台Samsung Galaxy Tab S6 Lite，視訊聽課抄筆記就靠S Pen＋Samsung Notes，多種編輯功能就像真的紙本筆記，學習效果不打折。

在家遠距工作最有感的一點就是視訊會議變超多，Samsung Galaxy Tab S7、S7+的橫向前置鏡頭設計相當適合視訊使用；另外，家裡的舊電腦老是在會議進行時畫面卡卡、開啟程式lag，就怕給人留下效率差、不專業的印象，Samsung Galaxy Tab S7、S7+ 擁有高通865＋八核七奈米處理器，讓延遲更少、更能快速進行多工作業，從此換你等別人。多重視窗功能，還能同時開會、抄寫會議記錄、回覆email以及傳訊溝通，讓平板多工處理跟上你的運轉高效率。

▲▼三星,Samsung,平板,Samsung Tab S7,Samsung Tab S7+,新冠肺炎。（圖／三星提供）

▲Samsung Galaxy Tab S7、S7+可以開啟多重視窗，一次能處理多個工作，增加效率。（圖／品牌提供，下同）

整天會議開不完，無法將重點全部記下，讓Samsung Galaxy Tab S7、S7+ 的語音同步筆記功能來幫忙，邊錄音邊抄寫會議重點，整理時只需拖拉錄音進度條再選特定文字，就能立刻找到想要的段落。S Pen還能從筆變身遙控器，使用S Pen遠端遙控3.0，揮出特定手勢，就可以手握筆操控網頁、打開特定APP、回到主頁等，開會時邊上網找資料、點選Line回覆客戶訊息，全部即時一筆搞定。不進公司，遠距工作卻需要文件簽名批示才能進行業務下一步該怎麼辦？Samsung Galaxy Tab S7、S7+能把文件匯成PDF，S Pen即可直接在電子文件上簽署或加註解修改等，少了紙張來來回回可能丟失的風險，加速作業流程。

▲▼三星,Samsung,平板,Samsung Tab S7,Samsung Tab S7+,新冠肺炎。（圖／三星提供）

▲S Pen不僅能如真筆般抄寫筆記，使用Samsung Galaxy Tab S7、S7+打開pdf檔，也可以直接在電子文件上簽名。

擔心轉換成平板和S Pen搭配使用會不習慣的人，儘管放心，Samsung Galaxy Tab S7、S7+加上磁吸式鍵盤，無線連結Samsung DeX模式，平板隨即變成筆電，一樣可以使用打字和輕觸快捷面板操作，讓人一秒熟悉上手。磁吸式鍵盤能讓螢幕達到165度的多角度調整，細節調整能使工作處理更得心應手。除了開會之外，有些影像從業人員也非常需要其他螢幕來輔助，透過無線DeX可直接投射畫面在智慧聯網電視上，多工應用一機完成，高效移動辦公室就在家裡。

▲▼三星,Samsung,平板,Samsung Tab S7,Samsung Tab S7+,新冠肺炎。（圖／三星提供）

▲希望平板就像筆電一樣方便，Samsung Galaxy Tab S7、S7+做得到，只需要磁吸式鍵盤加上Samsung DeX模式就能完成。

居家「工作」的還有孩子們，遠距學習任務也需要平板支援，使用Samsung Galaxy Tab S6 Lite在線上觀看教學影片，只要喚出Samsung Notes，就能調整視窗透明度，方便一邊看一邊快速抄筆記。Samsung Notes還可以局部換色、縮放、移動，按照自己習慣的方式編排或特別註記；更棒的是，即時手寫轉文字，筆記變得乾淨好閱讀，還能放大300%，不怕傷眼睛。每天上課狂抄的筆記，利用hashtag歸檔、手寫字搜尋，照樣能好好整理，變成學習利器。

在工作和學習上都發揮極大戰力的三星平板，想入手現在正是好機會，使用教育部.edu.tw電子郵件信箱於Samsung星學力優惠活動網站填寫資料完成登錄後，台灣三星將發送優惠序號至登錄信箱，只要在三星商城線上通路或三星智慧館實體通路，擇一通路結帳時輸入該通路的優惠序號即可享9折優惠，將Samsung Galaxy Tab S7、S7+以及Samsung Galaxy Tab S6 Lite帶回家。

▲▼三星,Samsung,平板,Samsung Tab S7,Samsung Tab S7+,新冠肺炎。（圖／三星提供）

▲Samsung Notes筆記功能可變色、放大，還能轉換成文字，相當方便。

忙碌了一整天，睡前就想躺在床上舒服地看個劇、玩個遊戲，Tab S7、S7+再次上陣，11和12.4吋兩種大小，比起手機螢幕寬廣得多，再加上SGS認證低藍光和護眼技術，緊盯螢幕也不累。支援杜比全景聲和四個AKG調校揚聲器，劇院等級的聲光效果讓人一秒投入劇情，抓緊平板捨不得睡。看得正過癮不怕平板沒電，怪獣級8,000/10,090mAh電量經得起連播15小時影片和一整天的操作。玩遊戲、看劇放鬆後好好睡一覺，明天起床又能努力工作了。

▲▼三星,Samsung,平板,Samsung Tab S7,Samsung Tab S7+,新冠肺炎。（圖／三星提供）

▲Samsung Galaxy Tab S7、S7+分11和12.4吋兩種螢幕大小，顏色上則有星霧藍、黑、銀、金四種任選。

雖然在家工作、上課模糊了公私界線，卻不失為重新調整生活節奏的好機會，利用智慧3C創造更高效、更便利的日常就趁現在。

即刻入手：https://bit.ly/34G2ag9

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