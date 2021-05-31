蘋果AirTag與三星Galaxy SmartTag+比一比

▲蘋果跟三星的防丟神器差異簡單說明。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

台灣三星日前宣布，全新 UWB／藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag+ 丹寧藍將於 5 月 31 日登台，單顆售價新台幣 1,290元，比起先前引進的 Galaxy SmartTag 與 Apple 公司已經上市的 AirTag 價錢都還要高，本篇將簡單分析三者之間的差異。

＊外觀：

三星Galaxy SmartTag+ 它的大小為 40.9 x 40.9 x 9.9mm，使用的是 CR2032 3V 220 mAh 鈕扣電池，官方續航力為最長 165 天。比起三星 SmartTag 的大小為 39.1 X 39.1 X 10.4 mm、13 g 來說，兩個外觀設計差不多，但是稍微大一些。

▲三星 SmartTag 的大小為 39.1 X 39.1 X 10.4 mm、13 g。（圖／取自三星官網）

▲三星Galaxy SmartTag+ 它的大小為 40.9 x 40.9 x 9.9mm。（圖／取自三星官網）

不過 AirTag 相比，AirTag 是圓形的，直徑為 31.9mm，厚度 8mm，重量只有 11 公克，外型像顆五子棋，比三星SmartTag 略輕，所以從攜帶度來說，AirTag 會略勝一籌。

▲AirTag 是圓形的，直徑為 31.9mm，厚度 8mm，重量只有 11 公克。（圖／取自Apple官網）

＊功能異同與資安防護：

三星Galaxy SmartTag、三星Galaxy SmartTag+ 跟蘋果 AirTag，都是透過藍牙的形式進行快速配對。蘋果、三星更透過搜尋網路的形式搭配手機與防丟器的聲音，來協助找東西。

在尋找網路方面，根據 Apple 公司介紹，AirTag 的尋找網路主要是透過 AirTag 主動發出安全的藍牙訊號，而同在「尋找」網絡中並且就在附近的藍牙裝置，都可以偵測到，接著把 AirTag 的位置傳送到個人的 iCloud，藉此讓用戶在「尋找地圖」上看到他。

此外，AirTag 還有一個相當特殊的功能，當有跟蹤狂把不屬於你的 AirTag 偷偷放在你身上，這個用戶的 iPhone 會察覺到它正在跟著你，並會向你傳送警告提示。根據調查，截至 2020 年 9 月，全球 iPhone 設備已經超過 10 億部。

在資安防護方面，蘋果強調：「整個過程完全匿名並經過加密處理，保護你的隱私。」而且它以高效運作，無須擔心電池續航力或數據用量的問題，並且聲稱正常使用下，電池續航力約 1 年。

至於三星的 Galaxy SmartTag 與 Galaxy SmartTag+ 同樣透過類似尋找網路的功能，最大的差異是這項功能建置在三星的SmartThings的網路當中，同樣也透過藍牙接觸與 GPS 定位的形式在 SmartThings Find 的地圖上提供相對位置，協助三星用戶找到相關的產品，若物品及防丟器超過用戶訊號範圍，Galaxy SmartTag 們亦可以透過讓「全球各地授權開啟離線搜尋功能的 Galaxy 裝置」使用者，一同協尋遺失物所在位置。根據三星調查，截至 2020 年，已經有 7 億部 Galaxy 裝置被開通。

除此之外，三星的Galaxy SmartTag系列產品，都可以連結 SmartThings App 直接控制家中的三星物聯網家電，好比說智慧燈泡、掃地機器人、冰箱、電視、冷氣等等。

資安防護方面，三星指出，在專有技術 Private ID 的助力下，Galaxy SmartTag 們將具備強大的安全防護功能；為保護用戶裝置的安全性，經加密處理的 Private ID 功能每隔 15 分鐘更換一組由亂數產生的裝置ID，防止訊號遭竊用。

而跟蘋果 AirTag 一樣，三星也有類似的反追蹤功能，在 SmartThings App 當中，提供「未知Samart Tag搜索」功能，讓用戶的手機可以檢測到不屬於自己的 Galaxy SmartTag 與你一起移動，藉此確保沒有人秘密跟踪您的位置。

Galaxy SmartTag 與 Galaxy SmartTag+ 最大的差異在於後者跟 Apple AirTag 一樣多了超寬頻（UWB）技術，該項技術最大的特色就是感測距離一舉提升到 15 公尺，不過相較於 AirTag 只是提供箭頭指示動畫，Galaxy SmartTag+ 還多了 AR 指示找物的功能。

▲Galaxy SmartTag+ 多了 AR 指示找物的功能。（圖／業者提供）

＊蜂鳴器音效：

這方面很少評測有提到，記者實測三星SmartTag 時發現，手機的提示音效多達 10 種可以選擇，而 SmartTag 的蜂鳴器提示音也不會過於尖銳。不過蘋果 AirTag 的音效也有特殊設計，像是手機搜尋的聲音會有點像是發出聲波找東西的感覺，而 AirTag 本身的蜂鳴器聲音有點像是某種鳥叫的聲音。

＊上市情報：

目前三星的 Galaxy SmartTag 跟蘋果 AirTag 都已經在台灣上市，建議售價單一顆為新台幣 990 元，至於搭載BLE和UWB技術的 Galaxy SmartTag+ 預計 5 月 31 日登台，售價為新台幣 1,290 元。

＊小結：

整體來說，三星的 Galaxy SmartTag 只有藍牙功能，而 Galaxy SmartTag+ 與 AirTag 除了藍牙之外，都擁有協尋距離更長的 UWB 技術，在尋找網路當中，不管蘋果還是三星，都是目前設備市占較高的公司，在資安防護方面，兩間公司也都有各自的強化，強調保障用戶個資安全。在功能方面，Galaxy SmartTag 系列多了控制物聯網家電的功能，然而在價位上 Galaxy SmartTag+ 相對比較高ㄧ些。