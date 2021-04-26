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「高顏值家電」熱銷推優惠　三星電視2萬元有找、輝葉現省3萬元

▲美型家電。（圖／品牌提供）

▲三星推出美型電視系列，入手價降至2萬元以下。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

去年疫情年讓居家相關業種大好，今年延續態勢，民眾持續購入能讓居家舒適的相關家電產品，三星表示，訴求高顏值的設計電視系列，去年銷量直接成長136％，推出不到2萬元就能入手的美型電視，而廣告主打美型、功能「全都要」的輝葉按摩椅，一年也銷出破紀錄的5000台，祭出母親節特價現省3萬元。

南韓品牌三星4／26在台發表旗下美型電視系列產品，包括可當成畫框與畫作展示的The Frame美學電視，以「I」襯線字母造型邊框的The Serif風格電視，以及自動翻轉螢幕設計的The Sero翻轉電視新品，The Frame美學電視新增32吋規格，入手價也變成超親民的17,900元。

▲美型家電。（圖／品牌提供）

▲如一幅畫的The Frame美學電視，機身比前代厚度減少46%。

其系列新款均推出部分升級，The Frame美學電視將機身厚度減少46%，並推出32吋與65吋的全新尺寸；The Sero翻轉電視則為迎合現今手機影片的直立拍攝趨勢而設計，未來也將推出YouTube App垂直影片全螢幕功能，以及透過鏡射，將iOS作業系統的垂直影片內容串連至電視中播放。

▲美型家電。（圖／品牌提供）

▲美型家電。（圖／品牌提供）

▲The Serif風格電視推購買送贈品。

▲美型家電。（圖／品牌提供）

▲The Sero翻轉電視可依影片模式進行翻轉觀看。

The Frame美學電視因推出32吋規格，其入手價也降至2萬元以下，即起至6／30止針對65吋與50吋規格，加送價值4,584元起的風格畫框與藝術市集半年；購買The Serif風格電視則加送價值5,489元的移動固態硬碟T7 Touch USB 3.2 1TB；購買The Sero翻轉電視，則加送價值2,990元的專屬拆卸式滾輪。

▲美型家電。（圖／品牌提供）

▲The Frame美學電視可搭配畫框邊框，提升居家質感。

而在廣告中說出經典句「小孩子才做選擇，我全都要」的輝葉追夢按摩椅，去年也受惠民眾在家休閒的宅經濟，一年創下近五千台的熱銷數字，主打單色美型外觀，加上腿部揉搓功能，在按摩同時享受腿部肌群全面性紓壓，也達到腿部按摩保養的功效，內建智慧感測器，依到使用者身形身高、肩膀位置自動偵測定位，即起至5／12推出原價108,000元追夢椅，特價71,666元，現省3.6萬元，再加碼贈送8,000元購物金與價值8,800元的方塊健身車。

▲美型家電。（圖／品牌提供）

▲美型家電。（圖／品牌提供）

▲追夢椅推特價現省3萬元。（圖／品牌提供）

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