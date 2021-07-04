快訊／刀刀見骨！高雄男怒斬情敵左臂動脈　手段殘忍恐逃亡遭聲押

▲高雄市楠梓區3日發生一起情殺案件，一死一傷 。（圖／記者吳世龍攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市楠梓區發生一起殺人案件，陳姓男子涉嫌殺害前女友的新歡林姓男子，經過相驗結果之後發現，被害人身體有多處刺傷，左臂動脈疑似都被刺斷，所以現在檢察官認為被告涉嫌重大，同時有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押。
檢察官在4日下午3點進行相驗，發現死者身上有多處刀傷，而且疑似刀刀見骨，而且被刺砍的刀數一時間還無法算清，還得等到法醫研究所報告才能確認。據了解專案小組認為陳姓男子手段殘忍，泯滅人性，不排除他的行兇動機，應該是看到前女友跟新歡同處一室，所以一時氣憤，才憤而行兇，而且行兇的水果刀是從他身上搜出來的，很有可能是預謀犯案，所以檢察官參酌相關跡證以及被告供詞，認為他涉嫌重大，且有逃亡之虞，向法院申請羈押。
▲高雄市楠梓區3日發生一起情殺案件，一死一傷 。（圖／記者吳世龍攝）
這起殺人案件就發生在3日晚間7點16分左右，66歲陳姓男子來找前女友55歲的馬姓女子，結果發現馬姓女子跟54歲的林姓男子就同在屋子裡頭，結果一時醋勁大發，先是破窗進入屋內之後，來到二樓找他們兩人理論，一言不合，就拿了水果刀砍殺林姓男子，從二樓砍到一樓，林姓男子被砍之後，一路逃竄，最後倒在騎樓死亡。
【更多新聞閱讀】
快訊／莫德納湧長輩施打潮 高雄疫苗覆蓋率突破1成：27萬人接種
讀者迴響