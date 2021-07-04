獨／酒店妹窗邊求援...直擊20年前喬友大火索2命　他曝靈異讓人毛爆

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）



記者游瓊華／台中報導

一把惡火讓北彰化地標喬友大廈成索命樓，旅館業者蔡進峰當初拿出數千萬元，將荒廢10多年的蚊子樓，把7、8、9樓打造成無人智能旅館，去年3月底風光開幕，卻遇疫情衝擊，生意不佳、現又遇火警奪4命不幸事件。F姓房仲業者低調表示，蔡進峰是大城鄉人，聽說他是年輕時北上打拼後，拿資金至彰化市設旅館、彰化市人並不熟識蔡男。

據悉，蔡進峰早在民國103年就花了數千萬元一口氣買下7、8、9樓，當時喬友大樓因為靈異事件不斷，蔡進峰還為破除傳聞，還隻身搬進大樓住了近一年，再揪了親友集資，成立管委會，打算活化大樓。

▲喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）

F姓房仲業者提到，喬友過去曾發生好幾次大火，民國83年間一場惡火也奪走2條人命，「都還記得那時候是下午3、4點，其中一層酒店起火，親眼看到酒店小姐受困窗邊、揮舞衣物等救援，最後2人喪命，哀！每次燒起來都在2到5樓之間，現在想想，真的很毛。」

F姓房仲業者提到，民國80年喬友大樓興建時，包括舞廳、酒店、港式飲茶及八大行業等紛紛進駐，跟南彰化的黃金帝國大樓成為「北喬南金」、成北、南彰化地標，且營運不錯，無奈後來景氣不佳，加上SARS襲擊，業者們倒的倒、逃的逃，債權被銀行拿走，後來用持分比例方式出售，「不是一層一層出售，是一坪一坪出售，曾經有喊過6坪600萬元，但也因為這樣產權非常複雜！」

F姓房仲業者也認為，蔡男對喬友狀況不熟悉，這棟舊式建物過去很多人投資設商家，但資金都有去無回，不管樓上怎麼活化、改善，但過去一樓是遊藝場、柏青哥、甚至低樓層的2到5樓荒廢，無人管理，流浪漢、遊民等都能進入，衍伸的問題太多，這次發生這樣的情況，雖很心痛，但真的不意外，「能改善最好的方法，只能整棟建物打掉重建！」