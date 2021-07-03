11大關鍵疑點一次看！喬友惡火4死22傷　家屬悲求真相

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

記者唐詠絮／彰化報導

喬友大樓大火釀4死22傷，台中東勢陳姓傳道士在死前傳了一段「我想跑，但卻不敢跑」影片，引發譁然，死傷者家屬對這場大火造成死傷有諸多質疑。《ETtoday新聞雲》整理出11項相關疑點，及消防局、旅館業者、縣府的說法。

▲商旅業者蔡進峰。（圖／記者唐詠絮攝）

▲勇消妹妹發聲明要真相。（圖／記者唐詠絮攝）

一、 火警發生第一時間，旅館為何不疏散房客？

百香果商旅老闆蔡進峰：第一時間以為誤觸警鈴，之後他是聽信消防人員指示「（房客）要留在房內否則傷亡更大」，才廣播「警鈴測試」。

二、 第一時間商旅業者為何獨自逃走？

蔡進峰說：他聽到火警警報響鈴後與員工衝到2樓驚見火勢無法撲滅，之後他有帶消防人員上樓展開搶救。

▲勇消陳志帆殉職。（圖／記者唐詠絮攝）

三、 為何濃煙會從2樓竄升到9樓？產生煙囪效應？

蔡進峰說：有可能與逃生門被打開有關，但這方面他不知道誰打開的，質疑有可能是被逃生人員打開。

四、 二樓明明沒在用為何會發生火災？

蔡進峰說，他後來巡查發現，電錶被撬開，不排除有人為縱火可能，2至5樓為閒置空間，也不是他管理，這方面恐怕得要再請警檢追查。

五、 整整9小時的搶救，消防雲梯車有7部為何只有調派3部？

消防局表示，現場有4台雲梯車，起火點在2樓，當天在中正路與三民路各架設1台雲梯車搶救房客，另外一台雲梯車則是來回佈水線滅火降溫；因受限現場道路不寬、雲梯車多輛作業空間安全性不足等考量，有1輛待命。

▲防疫旅館夜竄火舌濃煙，房客受困、開手機燈等待救援。（圖／記者唐詠絮攝）



六、 勇消命喪火場，為何沒有落實兩兩行動，讓他一人落單死亡？

消防局指出，當時陳志帆與陳佑維同時進入9樓，後來發現陳志帆空氣瓶將用盡讓他避難，陳佑維曾找到一窗口打光求救，但不慎摔倒腳傷，最後由同仁出動雲梯車救出。陳志帆在空氣不足下疑受空間迷向影響，雖設法避難但躲入一房間（無窗）不幸罹難。

七、 灑水系統及救災是否有誤判？

消防局指出，當時火勢從2、3樓竄出，調派水車灌水，商旅位於7到9樓，濃煙密布，就算灑水系統啟動也無法降低濃煙。

八、 喬友大樓明明已經4度大火，為何還能掛牌執業？

建設處指出，喬友百貨大樓是在2019年更改用途為旅宿業，建築使用上完全合法，結構安全部分，也有附上建築師及結構技師檢附的大樓結構安全證明。

九、 喬友大樓大火從2樓竄燒，沒有消防安檢疑慮？

彰化縣消防局說，喬友大樓是地下3樓、地上15樓的建築物；一樓為新鑫馬電子遊戲場防疫期間暫停營業；7、8、9樓為百香果商旅有限公司，目前做為防疫旅館；其餘樓層均閒置。現場設有滅火設備、警報設備及避難逃生設備，還有消防搶救設備等必要的消防安全設備；關於消防安全檢查的部分，於今年4月6日完成了今年上半年消防安全設備的檢修申報， 5月11日進行複查，包括消防安全設備等檢查，均符合規定。

十、 作為防疫旅館，有配置相關防煙面罩或是防護逃生裝備？

消防局指出，目前消防法規並未強制要求防煙面罩。

▲倪男出差泰國返台住防疫旅館遇死劫，LINE最後對話曝光。（圖／家屬提供）

十一、 作為防疫館火災當下以防疫為主還是救人優先？

喬友大樓會持續營運？縣長王惠美說，火災當下當然以救人為先，現在檢、警、調全部介入在做火調以及刑事事件等調查，所以等調查的結果出來，喬友大樓若有違反公共安全疑慮，將會強制拆除。

至於蔡進峰說，他是聽了消防人員指示，「要留在房內否則傷亡更大」，才廣播「警鈴測試」，這一說法，消防局指出，火災發生時間6點多，消防局7點48分據報前往，這中間的1小時無法滅火才報警消到場，濃煙已經不斷竄升增加救援困難，中間相關的疑點，有待檢警的調查釐清。

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