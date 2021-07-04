　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫打臉柯P「精準疫調」　他在急診第一線笑了：是你搞不清楚SOP！

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,國軍化學兵執行環境清消,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲虎林街周邊化學兵清消。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

台北市虎林街爆出社區感染，累計至今已有30人確診，市長柯文哲表示經過「精準疫調」後發現，虎林街附近有熱區。對此台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇質疑，這都已經1周以前的事了，北市府慢半拍還敢說自己是精準疫調。新北某醫院的急診醫師跳出來為柯文哲說話，「看到那位醫師的文章我也是笑笑。要嘛就是你家沒有這個SOP，要不然就是你搞不清楚你家有沒有這個SOP…」。

醫師陳昶宇2日在臉書表示，市府記者會說針對虎林街進行了精準疫調，「但這都已經是整整一個禮拜前的事了，而且還是我們院內醫師自己聯絡，把個案家人都拉來住院」，市府晚了一周才出來講說自己精準疫調且擴大篩檢匡列，未免反應也太慢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關連結：全家確診！還原怎揪出虎林街熱區　醫打臉柯P：好意思說精準疫調

新北某醫院急診醫師在PTT緩頰，他身為一線人員，很清楚疫調需要花時間通報、疫調、匡列，大致的流程如下：在急診室抓到確診者後，先找其他同住家人都一起來急診篩檢，接著交代他回家以後千萬別出門，接下來的行政SOP就是到檢驗科通報PCR陽性→感控通報法定傳染病系統→疾管署收到後列法傳編號→個案分配給戶籍地衛生所疫調→開始匡列

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,虎林街周邊市場一早人潮比以往減少許多,疫情,防疫,疫調,熱區,社區清零,傳統市場,人流管制,QRCode實聯制,身分證尾數分流,實名制,攤商,攤販,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲虎林街附近的永春市場成感染熱區。（圖／記者李毓康攝）

原PO指出，由於沒辦法及時匡列到所有人，「因此醫院才設計這樣的SOP，多多少少在第一時間先試圖打斷一些傳播鏈」，針對醫師質疑柯文哲精準疫調慢半拍，他認為是對方不熟悉SOP，疫情到6月中才趨於穩定，「兩三天回來上班都要update一下作業流程，真真實實的朝令夕改…我是說滾動式調整，可是沒辦法，疫情這種災難，大家都是新手。」

原PO還提到，他本身除了一線人員也身兼確診者家屬，當初他在家隔離了2周，結果隔離結束後仍沒收到通知書，於是自己打電話去衛生所問，得到的回覆竟是「沒你的資料哦」，他才知道「跨縣市的疫調資料根本沒辦法共享！！而這中間的一個報一個的環節有任何一點點差錯，就是會像我這樣，變成漏網之魚！」

這篇文章在PTT掀起熱議，網友紛紛留言，「我覺得好扯，中央怎麼會連一個系統共享都沒有先建置好」、「早就覺得各縣市若不能同享疫調系統，一定耗時又有漏洞」、「系統上是中央看的到全部，縣市間需要公文往來後才看得到？」、「北市匡列標準太乖了，完全照中央指引。」

ET快訊
施打率太可怕！高雄3天接種7萬多劑疫苗　他分析高效4原因
獨／酒店妹窗邊求援　他直擊喬友大火索2命！讓人毛爆
快訊／菲律賓軍機墜毀　機上85人生死不明
受難家屬批林昶佐消費228　15次會議僅出席1次
快訊／批北市不疫調不匡列　台大醫施景中道歉了！
每天就看雙北+確診數！網友怒開嗆：為何要一起關
悶壞！八里左岸周末湧人潮　民眾不戴罩開吃美食挨罰
婆婆含恨拔管落淚！　許聖梅悲慟「3大姑冷漠拒送終」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一路快走！烟花颱風估周一生成恐發海陸警　影響時程出爐

施打率太可怕！高雄3天7萬多劑疫苗接種　史哲分析高效率4原因

悶不住！內湖好市多周末湧人潮　業者：賣場、停車場均控管上限

近5年鯨豚目擊熱區曝！七星潭海灣最多　專家揭2大可能

雲林東南觀光夜市「七星擺」示範　偽解封大陣仗如巨型家家酒

批北市不疫調不匡列　台大醫施景中認錯了：造成第一線人員困擾！

每天就看雙北+確診數！網友怒開嗆「自己封一封」：為何要一起關

頭城大溪漁港假日爆人潮！攤商罵：沒政府了　百人總量管制啟動

醫打臉柯P「精準疫調」　他在急診第一線笑了：是你搞不清楚SOP！

期盼三級警戒712解封！陳其邁曝「兩大條件」：沒那麼樂觀

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

日本熱海土石流「捲走80戶」！　宛如滅村...20人失蹤2心肺停止

一路快走！烟花颱風估周一生成恐發海陸警　影響時程出爐

施打率太可怕！高雄3天7萬多劑疫苗接種　史哲分析高效率4原因

悶不住！內湖好市多周末湧人潮　業者：賣場、停車場均控管上限

近5年鯨豚目擊熱區曝！七星潭海灣最多　專家揭2大可能

雲林東南觀光夜市「七星擺」示範　偽解封大陣仗如巨型家家酒

批北市不疫調不匡列　台大醫施景中認錯了：造成第一線人員困擾！

每天就看雙北+確診數！網友怒開嗆「自己封一封」：為何要一起關

頭城大溪漁港假日爆人潮！攤商罵：沒政府了　百人總量管制啟動

醫打臉柯P「精準疫調」　他在急診第一線笑了：是你搞不清楚SOP！

期盼三級警戒712解封！陳其邁曝「兩大條件」：沒那麼樂觀

被強制匡列支出近萬元！他嗆市府須付全額　名嘴：不要鬧了台灣鯛

黃世傑自爆被請假　鄭運鵬：北市常演宮鬥「局長當戰犯剛好而已」

「同事廁所說我壞話」怎辦？　蔡尚樺高EQ反擊：憑什麼要我們忍耐

天兵！導遊無團可帶竟到三義偷精油　隔天問店家價格露餡

鄧愷威先發挨轟丟6分　陳聖平雙安連7場上壘

首次還原319槍擊案後神秘微笑　邱義仁：表情只是尷尬

游錫堃賀美國國慶　感謝協助台灣增強國家防衛、提供疫苗資源

一路快走！烟花颱風估周一生成恐發海陸警　影響時程出爐

性感超模上街「正面全空」網看傻！　胸前一線、露骨盆褲裝辣翻

影／鄭亨敦硬叫《我結》暱稱「果凍」！太妍爆氣大吼：不准提到我

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向員山福園

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

尋找千萬發票得主　剩週一可兌獎

虎林街30人確診　醫：柯文哲拿市民賭注

7／12微解封　陳時中指關鍵「三大動作」

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

陳時中：全民警戒心越高，開放可能性越高

可望有4000萬劑疫苗　醫問2採購策略！留言一面倒

直擊台北夜市微解封首周末！人潮有感增加

更多熱門

相關新聞

712解封？陳其邁建議兩大條件

712解封？陳其邁建議兩大條件

全國三級警戒延期至7月12日，時間將至是否會繼續延長或是12日能夠解封，高雄市長陳其邁表示，解封得建立在連6天確診數降至百例，及雙北感染者都能找到源頭兩大條件下，但依目前來看加上Delta變種病毒株，要在7月12日要解封恐怕沒那麼樂觀。

柯文哲提「匡列不篩檢就開罰」遭酸　北市回嗆議員「搞不清狀況」

柯文哲提「匡列不篩檢就開罰」遭酸　北市回嗆議員「搞不清狀況」

LIVE／虎林街群聚爆30人確診　陳時中最新說明

LIVE／虎林街群聚爆30人確診　陳時中最新說明

虎林大篩檢！民眾衝現場竟發現沒造冊　里長怨太倉促3支電話響不停

虎林大篩檢！民眾衝現場竟發現沒造冊　里長怨太倉促3支電話響不停

視訊酈英傑謝美捐疫苗　林智堅送上新竹味

視訊酈英傑謝美捐疫苗　林智堅送上新竹味

關鍵字：

精準疫調新冠疫情台灣疫情虎林街

讀者迴響

熱門新聞

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向員山福園

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

尋找千萬發票得主　剩週一可兌獎

遊日回台高燒住院！才知「誤闖恐怖禁地」GG了

虎林街30人確診　醫：柯文哲拿市民賭注

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面