醫打臉柯P「精準疫調」　他在急診第一線笑了：是你搞不清楚SOP！

▲虎林街周邊化學兵清消。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

台北市虎林街爆出社區感染，累計至今已有30人確診，市長柯文哲表示經過「精準疫調」後發現，虎林街附近有熱區。對此台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇質疑，這都已經1周以前的事了，北市府慢半拍還敢說自己是精準疫調。新北某醫院的急診醫師跳出來為柯文哲說話，「看到那位醫師的文章我也是笑笑。要嘛就是你家沒有這個SOP，要不然就是你搞不清楚你家有沒有這個SOP…」。

醫師陳昶宇2日在臉書表示，市府記者會說針對虎林街進行了精準疫調，「但這都已經是整整一個禮拜前的事了，而且還是我們院內醫師自己聯絡，把個案家人都拉來住院」，市府晚了一周才出來講說自己精準疫調且擴大篩檢匡列，未免反應也太慢。

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新北某醫院急診醫師在PTT緩頰，他身為一線人員，很清楚疫調需要花時間通報、疫調、匡列，大致的流程如下：在急診室抓到確診者後，先找其他同住家人都一起來急診篩檢，接著交代他回家以後千萬別出門，接下來的行政SOP就是到檢驗科通報PCR陽性→感控通報法定傳染病系統→疾管署收到後列法傳編號→個案分配給戶籍地衛生所疫調→開始匡列。

▲虎林街附近的永春市場成感染熱區。（圖／記者李毓康攝）



原PO指出，由於沒辦法及時匡列到所有人，「因此醫院才設計這樣的SOP，多多少少在第一時間先試圖打斷一些傳播鏈」，針對醫師質疑柯文哲精準疫調慢半拍，他認為是對方不熟悉SOP，疫情到6月中才趨於穩定，「兩三天回來上班都要update一下作業流程，真真實實的朝令夕改…我是說滾動式調整，可是沒辦法，疫情這種災難，大家都是新手。」

原PO還提到，他本身除了一線人員也身兼確診者家屬，當初他在家隔離了2周，結果隔離結束後仍沒收到通知書，於是自己打電話去衛生所問，得到的回覆竟是「沒你的資料哦」，他才知道「跨縣市的疫調資料根本沒辦法共享！！而這中間的一個報一個的環節有任何一點點差錯，就是會像我這樣，變成漏網之魚！」

這篇文章在PTT掀起熱議，網友紛紛留言，「我覺得好扯，中央怎麼會連一個系統共享都沒有先建置好」、「早就覺得各縣市若不能同享疫調系統，一定耗時又有漏洞」、「系統上是中央看的到全部，縣市間需要公文往來後才看得到？」、「北市匡列標準太乖了，完全照中央指引。」