花蓮殘劑漏夜搶排！婦跌倒臉撞地、插隊簽名...狀況多改上網登記

▲▼花蓮施打莫德納殘劑須現場排隊預約登記，造成民眾漏夜排隊等候。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮3日開放莫德納疫苗殘劑現場預約施打，為擠進限定7人名額，多位民眾2日即漏夜在接種站外排隊守候，過程中有婦人搶排隊而跌倒，更有人發現名單上疑似有醫護人員幫家人簽名，讓排隊民眾覺得十分不公平，趁花蓮縣長徐榛蔚白天到場視察時陳情。

花蓮此波針對65歲以上原住民、75歲以上長者，現場同步開放預約殘劑施打，殘劑每天、每站以7名（6名正取、1名候補）為限，並採每日現場排隊制，僧多粥少情況下，造成設立於13鄉鎮市的接種站，昨晚均有人為打殘劑漏夜排隊。

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位於花蓮市中華國小的接種站，其中1名婦人跑上階梯時不慎跌倒，臉部直接重摔地面嚇壞旁人。排隊預約民眾直批預約殘劑還要練百米，內心相當不平。

另外在吉安國小接種站則發生一起插隊登記殘劑的插曲，1名現場行政人員狀況外，見登記名單上沒人登記，順手替家人記上一筆，被現場民眾發現，才知原來有人在現場排隊準備登記，行政人員當場刪除登記並向排隊民眾道歉。

縣長徐榛蔚到場視察得知上述狀況，也立即向陳情民眾致歉，強調會再「妥適調整」，予以改進。並表示，其實會發生這些無謂的紛擾，都是疫苗不夠造成的。

▲縣長徐榛蔚赴現場關切，並針對現場預約造成民眾不便致歉。

徐榛蔚在防疫記者會上特別説明，已設計一套軟體，即日起殘劑改採網路預約登記，系統每日上午8時開放，年滿18歲以上者都能預約，每站可預約10人，結束接種前15分鐘，會依登錄順位電話通知，請民眾攜帶身分證及健保卡，並在半小時內抵達施打站。

研發殘劑預約系統的志學國小校長陳立輝補充，民眾可掃QR Code或點選預約網站，進入點選殘劑預約施打，並選填施打鄉鎮地點後，填妥姓名、身分證及電話號碼送出，當系統變成綠色，代表已完成資料登錄，還能查詢各站殘劑預約順位，系統資料詳細到千分之一秒。

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