　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮殘劑漏夜搶排！婦跌倒臉撞地、插隊簽名...狀況多改上網登記

▲▼花蓮施打莫德納殘劑須現場排隊預約登記，造成民眾漏夜排隊等候。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲▼花蓮施打莫德納殘劑須現場排隊預約登記，造成民眾漏夜排隊等候。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮3日開放莫德納疫苗殘劑現場預約施打，為擠進限定7人名額，多位民眾2日即漏夜在接種站外排隊守候，過程中有婦人搶排隊而跌倒，更有人發現名單上疑似有醫護人員幫家人簽名，讓排隊民眾覺得十分不公平，趁花蓮縣長徐榛蔚白天到場視察時陳情。

花蓮此波針對65歲以上原住民、75歲以上長者，現場同步開放預約殘劑施打，殘劑每天、每站以7名（6名正取、1名候補）為限，並採每日現場排隊制，僧多粥少情況下，造成設立於13鄉鎮市的接種站，昨晚均有人為打殘劑漏夜排隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於花蓮市中華國小的接種站，其中1名婦人跑上階梯時不慎跌倒，臉部直接重摔地面嚇壞旁人。排隊預約民眾直批預約殘劑還要練百米，內心相當不平。

▲▼花蓮施打莫德納殘劑須現場排隊預約登記，造成民眾漏夜排隊等候。（圖／記者蕭可正攝，下同）

另外在吉安國小接種站則發生一起插隊登記殘劑的插曲，1名現場行政人員狀況外，見登記名單上沒人登記，順手替家人記上一筆，被現場民眾發現，才知原來有人在現場排隊準備登記，行政人員當場刪除登記並向排隊民眾道歉。

縣長徐榛蔚到場視察得知上述狀況，也立即向陳情民眾致歉，強調會再「妥適調整」，予以改進。並表示，其實會發生這些無謂的紛擾，都是疫苗不夠造成的。

▲▼花蓮施打莫德納殘劑須現場排隊預約登記，造成民眾漏夜排隊等候。（圖／記者蕭可正攝，下同）

縣長徐榛蔚赴現場關切，並針對現場預約造成民眾不便致歉。

徐榛蔚在防疫記者會上特別説明，已設計一套軟體，即日起殘劑改採網路預約登記，系統每日上午8時開放，年滿18歲以上者都能預約，每站可預約10人，結束接種前15分鐘，會依登錄順位電話通知，請民眾攜帶身分證及健保卡，並在半小時內抵達施打站。

研發殘劑預約系統的志學國小校長陳立輝補充，民眾可掃QR Code或點選預約網站，進入點選殘劑預約施打，並選填施打鄉鎮地點後，填妥姓名、身分證及電話號碼送出，當系統變成綠色，代表已完成資料登錄，還能查詢各站殘劑預約順位，系統資料詳細到千分之一秒。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
快訊／士林久病男與妻爆爭吵墜河　警消打撈30分...救起不治
快訊／高雄驚傳當街砍人　疑前後任爭吃醋談判！1男慘死
高雄單親父重病住院　小姊弟「怕疫情不出門」餓3天靠喝水充飢
週末人潮爆發！宜蘭蔥油餅湧排隊人潮　當地人氣炸：真的自私
鋼鐵人PK航海王！專家喊要買趁早「不要再等了」　最推這6檔股
防疫旅館大火4死！負責人交保喊冤：我是受害者
高雄民宅崩塌奪命！母遭活埋30分鐘亡　兒心碎喊：媽妳在哪裡？
張文綺認「恢復單身」！小5歲男友飛大陸發展
給百萬買房「她堅持0元懷孕出嫁」下場悲哭！爸媽心寒嗆：賠錢貨

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮殘劑漏夜搶排！婦跌倒臉撞地、插隊簽名...狀況多改上網登記

PCR陰轉陽！國軍804醫院看護染疫　自主健康管理病況浮出

快訊／國軍桃園醫院293員工5採陰　可望逐步恢復運能

週末人潮爆發！宜蘭蔥油餅至少12人排隊　當地人氣炸：真的自私

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」　女醫建議看護這樣做　

好消息！中市美麗殿社區快篩結果出爐　1853人全陰性

搶打疫苗殘劑「沙丁魚式塞爆」　網見現場人潮狂抖：出現破口了

莫德納接受度高　基隆75歲↑長輩施打率40.7%

溫朗東驚喊「柯韓粉陷入狂暴」　心累關留言：還想轉移柯P失職

下周恐又有颱風！熱帶系統直撲巴士海峽　4區「連2天有雨」

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

花蓮殘劑漏夜搶排！婦跌倒臉撞地、插隊簽名...狀況多改上網登記

PCR陰轉陽！國軍804醫院看護染疫　自主健康管理病況浮出

快訊／國軍桃園醫院293員工5採陰　可望逐步恢復運能

週末人潮爆發！宜蘭蔥油餅至少12人排隊　當地人氣炸：真的自私

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」　女醫建議看護這樣做　

好消息！中市美麗殿社區快篩結果出爐　1853人全陰性

搶打疫苗殘劑「沙丁魚式塞爆」　網見現場人潮狂抖：出現破口了

莫德納接受度高　基隆75歲↑長輩施打率40.7%

溫朗東驚喊「柯韓粉陷入狂暴」　心累關留言：還想轉移柯P失職

下周恐又有颱風！熱帶系統直撲巴士海峽　4區「連2天有雨」

快訊／士林久病男與妻爆爭吵墜河　警消打撈30分...救起不治身亡

櫻井翔一跳變成《柯南》動畫人物！肩膀成亮點…神合體暴動啦

攻擊型捕手參戰選秀　文化陳統恩自信重訓打底

快訊／高雄楠梓驚傳當街砍人　疑前後任爭吃醋談判！1男子慘死

花蓮殘劑漏夜搶排！婦跌倒臉撞地、插隊簽名...狀況多改上網登記

東元、菱光經營權之爭「父子各出招」　經濟部：股權比大小

高雄單親父重病住院　小姊弟「怕疫情不出門」餓3天靠喝水充飢

湯姆霍蘭德「深吻贊達亞」炸出粉絲敲碗　漫威無奈回：拜託別煩我

林昶佐遭自治會長洗臉「網路聲量飆高峰」　大贏柯文哲3萬8913筆

美國21歲「天才短跑少女」藥檢大麻陽性　禁賽1個月無緣東京奧運

生活熱門新聞

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

陳時中：全民警戒心越高，開放可能性越高

快訊／今增76例「北市比新北多1倍」

鄰居送2條魚！她嗨「肚子都卵」求料理法

即／70歲男打莫德納！半小時休克送醫身亡

即／屏東擴大篩檢！結果全出爐

即／離婚夫妻同住雙雙確診！感染源曝

疫情「看護借用爺爺一下」 跨坐片　網抓包假的！

更多熱門

相關新聞

人命關天　徐榛蔚再籲中央同意地方自購疫苗

人命關天　徐榛蔚再籲中央同意地方自購疫苗

為讓民眾免於染疫的風險，花蓮縣長徐榛蔚2日再次為民請命，以「人命關天、百業蕭條、盡速授權地方採購疫苗」等三大面向剖析國內疫情困境，呼籲中央政府以人民的生命及生計為重，盡速同意花蓮及各縣市地方政府，可循台積電、鴻海及慈濟模式採購疫苗，守護人民健康安全。

防疫旅館大火4死！負責人交保喊冤

防疫旅館大火4死！負責人交保喊冤

賴香伶要求公車司機優先施打　不應對雙北政治考慮

賴香伶要求公車司機優先施打　不應對雙北政治考慮

柯文哲罕見放軟身段　鬆口「需要中央支持」

柯文哲罕見放軟身段　鬆口「需要中央支持」

中市美麗殿社區快篩1853人全陰性

中市美麗殿社區快篩1853人全陰性

關鍵字：

瘋搶莫德納殘劑預約登記狀況網路新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

可口可樂復仇！C羅被移走

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面