嫖客救美求按摩女不要做S！逼老闆放小姐走　她被炒怒：干你屁事

▲男子逼業者開除女按摩師，看似救人脫離苦海，但女按摩師非常生氣，認為這是自己謀生的一技之長，男子憑甚麼干涉害她失去了工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／台南報導

是「英雄」還是「管太多」？台南一名男子到按摩店消費，體驗花花（化名）的「高超技術」後有了感情，並保持聯絡，知道花花也會跟其他客人從事性交易後，他開始頻繁向警方檢舉，還傳訊息、寫信要求業者讓花花離開，但此舉讓花花怒斥，「干你屁事」，認為男子的雞婆害她失去謀生的工作，從此不再連絡，業者也對男子提告妨害自由。

頻頻檢舉按摩店的20多歲歐姓男子，去年8月底曾寫信給業者，「不想讓事情越鬧越大就不要讓花花繼續做，我手上有證據。」業者擔心若不從，歐男一直檢舉，警察找上門會影響生意，只好要求花花離職。

過了一個多星期，歐男又用Line傳訊息給業者說，「只要她不出現在你們那裡，那就皆大歡喜」、「希望你們不會把她介紹給別間，不然後面有甚麼事我就不知道了」等語，業者看到文字決定提告。

檢方認為，花花本來就有選擇職業與工作處所之自由，沒人強迫，而按摩店業者也有「決定僱用何人」的自由，花花與業者間的契約關係非他人能任意介入的，歐男禁止按摩店僱用花花於法律上本屬無據，且不管按摩店是否有從事性交易，一般店家若頻遭臨檢，不只顧客對於是否前往消費將產生疑慮，店內人員也深感困擾，該店生意顯會受到影響，因此依強制罪起訴。

▲歐男接受花花的「色色按摩」後產生感情，想透過檢舉逼按摩店開除花花，防止其他男客跟花花有「連結」的機會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法院審理時，歐男坦承，「我去這家按摩館消費後，與編號1號的花花常常聯絡，她在店裡的工作內容是從事性交易，我做這些事目的是為了讓楊女不要再從事性交易，但她不高興我一直阻止她，所以現在跟她都沒有聯絡」。

至於歐男對老闆揚言「希望你們不會把她介紹給別間，不然後面還有什麼事我就不知道了」等語，楊男當庭解釋：「意思是指我還會繼續向警方檢舉按摩館非法提供性交易，這家店確實有提供非法性交易，也被警方查獲過」。

法官認為，台南市至今並未制定自治條例，尚未規劃性交易專區，足見在台南市從事性交易仍受到限制，此一限制當然包含以合法掩護非法（如：以護膚中心、美容坊等名，實際上係媒介小姐為性交易），且既受有限制，業者自不得再主張本身有合法權利。

因此歐男揚言向警方檢舉，並非《刑法》中所謂的「脅迫」，他懷疑按摩店媒介性交易也不是沒有依據，他寫信、傳訊息給老闆，是以合法手段阻止法律不允許之事，因此一審判決歐男無罪。全案仍可上訴。