帶小姐出場開房卻不給碰！他急到狠嗆「莊肖維」：都洗好澡了　

▲許男到卡啦OK店飲酒作樂後與店內女服務生一同到商旅，他不顧女生反對仍對她上下其手得逞。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

徐男與友人到北市中山區卡拉OK飲酒作樂完，並帶著1名女服務生阿芳出場。徐男以為與阿芳達成性交易，便一同開房間。當他洗完澡披著浴巾出來，阿芳反悔不想做那檔事，氣憤的徐男對著她嗆「莊肖維！洗澡都洗好了，是要不要做」並不顧阿芳拒絕，仍上下其手得逞。士林地檢署依強制猥褻罪將他起訴。

身材姣好40歲的阿芳（化名）在卡拉OK店擔任服務生，她難過的表示，去年10月間晚上，徐男與友人到卡拉OK店消費，她就在包廂內負責招待。幾杯黃湯下肚後，她和徐男與友人共3人一同搭計程車，徐男友人先行下車返家。過程中徐男以為和阿芳交涉性交易，便要求運將開車前往大同區某旅館。

進房後的徐男先洗澡，阿芳看見他僅穿披一條浴巾走出來，便向他表示「拒絕肢體接觸」但徐男仍不顧阿芳反對、哭泣，以身體重壓阿芳，並將她上半身扣子打開，以手伸入撫摸猥褻得逞。

挨告的徐男辯稱，雙方在卡拉OK店有談好性交易，但阿芳難過駁斥，縱使2人在店內已經談好價格了，但到旅館就是表示拒絕，怎麼可以在違反意願下猥褻。

阿芳的陳姓友人偵查時出庭作證稱，阿芳事發時打電話給她說「想回家」，同時聽見電話那頭有男子在罵三字經，嗆「洗澡都洗好了，在莊肖維，是不是要我動粗」甚至還聽到男子逼問阿芳「到底要不要做」等語

檢察官依旅館監視器及櫃檯人員證詞稱「她下樓離去有在哭泣」及計程車司機證詞表示，徐男抵達旅館，不斷要阿芳「快下車、要休息」，認定徐男違反阿芳意願且強行猥褻，士林地檢署偵結後依強制猥褻罪將徐男提起公訴。

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