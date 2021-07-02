小淫桃完成你的AV夢！個工強打台日混血女　狂吸男客門外排隊

▲▼台中警方在出租套房查獲2對男女從事性交易。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

色情業者看準民眾宅在家1個多月，部份人快悶壞了，於是選在隱密的大樓經營個人工作室，打出的「AV小淫桃」、「完成你的AV夢」噱頭，果然吸引不少男子前往，台中警五分局日前晚間就在一棟大樓同一樓層出租套房，查獲2對男女正在性交易，房門外還有1男客在等待，警方訊問後全依社維法送辦裁罰。

全國三級警戒管制至7月12日，部份八大行業「假關門，真營業」，轉移陣地到大樓內的出租套房，改以「個人工作室」模式私自營業，而且為了吸引男客，在網路上刊登「體驗日本AV女優的FU」圖片，打出「AV小淫桃」、「最強台日混血」、「完成你的AV夢」，業者還提醒，「本大樓實施實名制，全程要佩戴口罩，哥哥如果介意，請不要預約」。

警方經多日情蒐，掌握確切地點後，前往北屯區文心路上的私人大樓出租套房監控埋伏，果然在晚間7點多查獲同樓層有2間套房內，各有1對男女已完成性交易，其中一間門外還有1名男客在排隊。

警方表示，2名女子因疫情緊繃也害怕染疫上身，對於男客都特別過濾、詢問，甚至打出「防疫期間、人人有責」口號提醒，訊問後，將4名男女依法移送裁罰。

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