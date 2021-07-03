假夫妻超連結破功！她養5隻狗做探子　警察來了竟沒叫半聲

▲內埔警分局在轄內河南巷查獲嚴女涉嫌從事人與人連結，惟她否認 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉長青巷嚴姓個人工作室女子，飼養5隻狗警戒，惟內埔警分局員警上門查緝，卻未見狗群吠叫，異常的配合員警臨檢工作，順利查獲嚴女違規行為，訊後依違反社會秩序維護法重裁9000元，另未戴口罩及未遵循規定違規營業再犯部分，擬報請衛生局裁處。

內埔警方發現轄內河南巷個人工作室業者，為規避警方於警戒期間查緝，調整經營方式，約定客人在外圍停車，再由女子載至工作室佯裝親友名義從事性交易情事。

警方立即佈線查緝，3日上午便車執行防疫巡邏，途經長青巷並定點守望，發現一名55歲的嚴姓女子駕駛所有的自小客車副載一名男子，疑有性交易，遂按兵不動，持續埋伏，20分鐘後，又見該女子欲載50歲的陳姓男子離開；警方合理懷疑嚴女有以個人工作室從事性交易之嫌，遂趨近盤查。

陳男坦承，並表示兩人相約，由他將車停於外圍，再由嚴女載渠至工作室消費，佯裝為「親友」，以規避查緝；惟嚴女卻表示，陳男花600元到她家和狗一起玩。

警方發現，嚴女住處飼養5隻狗，發現異狀，就狂叫警戒，但警方到場，這些毛狗群卻異常安靜，都沒有亂叫，讓警方順利完成任務。

分局長蔡耀順表示，疫情嚴峻，全國民眾都在期盼著解封日期的來到，沒有人是局外人，籲請各八大營業場所自重，勿成為解封延期的老鼠屎。

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