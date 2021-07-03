採檢直擊！醫護清晨4點市場出任務　防護衣暖寫「北榮疼惜北農」

▲北榮團隊進駐北農執行PCR篩檢任務。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張乃文／台北報導

為圍堵環南市場疫情，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所，並由北榮團隊分批至北農第一果菜市場執行採檢任務。現場醫護人員除了全副武裝，在防護衣上寫下自己名字方便辨識外，更有「北農加油」、「台灣加油」及「北榮疼惜北農」等字樣，為自己打氣的同時，也激勵眾人士氣。

在指揮中心與北市共同成立的聯合指揮所，除了由醫福會執行長王必勝再度擔任前進指揮官，採檢團隊此次由北榮負責，且仍是副院長陳威明領軍，今（3）清晨4時即從院內出發執行採檢任務，比照先前濱江市場的模式進行。

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陳威明也表示，北榮臨危受命，在短短一天內迅速完成場勘及整備工作，充分展現榮總人高度團結力與專業、敬業的精神，感謝同仁們無私無我的付出，對國家交付的任務全力以赴，北榮團隊也以國家篩檢隊為榮。

此次擴大執行PCR採檢，現場醫護人員在天氣炎熱之時，仍身著整套防護裝備；而《ETtoday新聞雲》也注意到，醫護人員們不只為了方便辨識，在防護衣上寫有自己名字，有些更寫下「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」及「任務圓滿」等字句，為自己打氣的同時，也激勵團隊士氣。

在北榮團隊進駐市場的同一時間，指揮官陳時中也在今早接近8點左右，出現在北農拍賣場，親自督導PCR篩檢。他表示，篩檢就是要快，中央地方聯手一起合作，我們不怕面對問題，就是要解決問題，並向現場醫護加油打氣，「有了問題我們就是要面對問題、解決問題，各位就是解決問題很重要的防線，各位同仁大家加油」。

陳時中也在下午記者會提到現場狀況，特別說明，在核對身分上，北農一市直接以採檢站秀出手機所拍攝的相片及相關資料模式，讓整體狀況加快很多，效率也非常好，而在北榮進駐第一市場後，預計下午會完成作業，晚上可交出篩檢結果。