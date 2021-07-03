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採檢直擊！醫護清晨4點市場出任務　防護衣暖寫「北榮疼惜北農」

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,至今日(3日)中午圓滿完成任務。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲北榮團隊進駐北農執行PCR篩檢任務。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張乃文／台北報導

為圍堵環南市場疫情，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所，並由北榮團隊分批至北農第一果菜市場執行採檢任務。現場醫護人員除了全副武裝，在防護衣上寫下自己名字方便辨識外，更有「北農加油」、「台灣加油」及「北榮疼惜北農」等字樣，為自己打氣的同時，也激勵眾人士氣。

在指揮中心與北市共同成立的聯合指揮所，除了由醫福會執行長王必勝再度擔任前進指揮官，採檢團隊此次由北榮負責，且仍是副院長陳威明領軍，今（3）清晨4時即從院內出發執行採檢任務，比照先前濱江市場的模式進行。

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陳威明也表示，北榮臨危受命，在短短一天內迅速完成場勘及整備工作，充分展現榮總人高度團結力與專業、敬業的精神，感謝同仁們無私無我的付出，對國家交付的任務全力以赴，北榮團隊也以國家篩檢隊為榮。

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,至今日(3日)中午圓滿完成任務。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,至今日(3日)中午圓滿完成任務。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,至今日(3日)中午圓滿完成任務。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

此次擴大執行PCR採檢，現場醫護人員在天氣炎熱之時，仍身著整套防護裝備；而《ETtoday新聞雲》也注意到，醫護人員們不只為了方便辨識，在防護衣上寫有自己名字，有些更寫下「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」及「任務圓滿」等字句，為自己打氣的同時，也激勵團隊士氣。

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,現場醫護人員的防護衣上除了寫有自己的名字方便辨識，有些更是寫上了「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」、「任務圓滿」等字句為自己打氣也激勵團隊士氣。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,現場醫護人員的防護衣上除了寫有自己的名字方便辨識，有些更是寫上了「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」、「任務圓滿」等字句為自己打氣也激勵團隊士氣。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,現場醫護人員的防護衣上除了寫有自己的名字方便辨識，有些更是寫上了「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」、「任務圓滿」等字句為自己打氣也激勵團隊士氣。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

在北榮團隊進駐市場的同一時間，指揮官陳時中也在今早接近8點左右，出現在北農拍賣場，親自督導PCR篩檢。他表示，篩檢就是要快，中央地方聯手一起合作，我們不怕面對問題，就是要解決問題，並向現場醫護加油打氣，「有了問題我們就是要面對問題、解決問題，各位就是解決問題很重要的防線，各位同仁大家加油」。

陳時中也在下午記者會提到現場狀況，特別說明，在核對身分上，北農一市直接以採檢站秀出手機所拍攝的相片及相關資料模式，讓整體狀況加快很多，效率也非常好，而在北榮進駐第一市場後，預計下午會完成作業，晚上可交出篩檢結果。

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