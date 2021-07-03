　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

入住防疫旅館卻命喪火窟！印尼女遺體沒人認領　議員為他設靈堂　

▲議員吳韋達為與印尼看護妮溪設小靈堂。（圖／議員吳韋達提供）

▲議員吳韋達為印尼看護妮溪設小靈堂。（圖／議員吳韋達提供）

記者唐詠絮／彰化報導

返家路遙遙！喬友大樓大火命案，確診印尼看護妮溪住進防疫旅館自主管理，命喪火窟，警方遲遲找不到家人簽屬授權書相驗，遺體孤單的冰存在殯儀館，沒人前往悼念，不過妮溪雖然Ct值採檢32，感染風險極低，出院後也健康的住進防疫旅館自主管理，卻遇上死劫。

喬友惡火今天進入第3天，縣議員吳韋達居中協助下，妮溪終於有好消息傳來，「找到家人了」，但她信仰伊斯蘭教，不能火化，為她設小靈堂，希望能讓她魂魄歸家。

妮溪是南彰化醫院傳播鏈衍生的確診個案，Ct值大於30，感染風險低，被安排住進房疫旅館自主管理，她Ct值大於30，6月29日先安排她住房疫旅館7天預計到7月5日，住院滿10天，她病毒量低，感染風險也低。健康出院入住防疫旅館自主管理期間內死亡，目前女看護與其他3人相驗均為吸入性嗆傷致死。

吳韋達說進一步主動透過印尼代表處追蹤，並找一些民間友人與人本及76行者陳修將等單位幫忙，讓亡者現在能有個小靈堂，盡量依照伊斯蘭教簡約方式進行，也有印尼團體進行線上的祈禱，依照速葬的禮儀，希望祂能早點回歸故鄉，落葉歸根。

吳韋達說，妮溪家人經濟不好，連買2張機票的錢都沒有，更何況印尼疫情嚴重，進到台灣還得居家檢疫，來回時間過多，她信仰伊斯蘭教不能火化，家人希望能將遺體運回家鄉安葬。

不過妮溪雖然Ct值採檢32，感染風險極低，人也健康的住進簡易旅館自主管理，衛生局長葉彥伯指出，將依據檢方開立的死亡證明書為主。

祕魯嬤孫傳染關鍵找到了？ 「超級傳播者」20人中鏢　2萬人喊：要封城快封

大同「星河銀電鍋」4190元→2980元　一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易

ET快訊
溫朗東怪柯P送麥最強菜農 「送花藍」　本尊回應了
女童眼睛裡有「狂扭眼屎」　母一看嚇傻！抓出3隻
入住防疫旅館卻命喪火窟！印尼女遺體沒人認領
正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起
海霸王也難撐！西門町會館休業　求「免」租金
一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷　11足跡
學生也能打！BNT有望9月前進口　柯文哲：對12到18歲青少
祈家威染怪病瘦到35公斤「像乾屍木乃伊」　病床照曝光！
陳其邁再霸氣加碼！疫苗接種診補助「1千↑2千」　回溯至5／1
快訊／虎林街爆確診案例　柯文哲：造冊3300人4日起做大規模
接種莫德納11大常見副作用曝！　發燒48小時↑＋呼吸困難速就
長髮短褲女「重量級連結」！業績超慘淡　她哀嘆被疫情害
快訊／黑箱疫苗風波延燒　北市科長、股長遭調職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網購接客服來電：扣款設定錯誤　假行員一波操作「77萬飛了」

入住防疫旅館卻命喪火窟！印尼女遺體沒人認領　議員為他設靈堂　

清茶館不顧法令「偷營業」　警拉開鐵門見5男客消費全送辦

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊　

11大關鍵疑點一次看！喬友惡火4死22傷　家屬悲求真相

假夫妻超連結破功！她養5隻狗做探子　警察來了竟沒叫半聲

投資以太幣1：1回收！日進萬元＋分紅　她做發財夢被驚醒　

長髮短褲女「重量級連結」！業績超慘淡　哀嘆都是疫情害的

幫網戀男友代收款！面交才知「他」是女的　她哭：我也被騙

少女撂6人狂搧巴掌內幕曝！幫閨蜜「討公道」　涉群聚霸凌再重罰

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

網購接客服來電：扣款設定錯誤　假行員一波操作「77萬飛了」

入住防疫旅館卻命喪火窟！印尼女遺體沒人認領　議員為他設靈堂　

清茶館不顧法令「偷營業」　警拉開鐵門見5男客消費全送辦

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊　

11大關鍵疑點一次看！喬友惡火4死22傷　家屬悲求真相

假夫妻超連結破功！她養5隻狗做探子　警察來了竟沒叫半聲

投資以太幣1：1回收！日進萬元＋分紅　她做發財夢被驚醒　

長髮短褲女「重量級連結」！業績超慘淡　哀嘆都是疫情害的

幫網戀男友代收款！面交才知「他」是女的　她哭：我也被騙

少女撂6人狂搧巴掌內幕曝！幫閨蜜「討公道」　涉群聚霸凌再重罰

皮Q餡多超紮實！高雄用「吹」的肉圓　還有必吃超酥脆皮蚵仔煎

持續推動台南便利送　黃偉哲：安心就業計畫分三級定額補貼

醫師尪在確診病房第一線抗疫！　女星「上衛福部留言」無奈曝分居

送溫朗東白花！林佳新嗆「不長眼的白爛」　本尊：柯韓粉產生匯流現象

美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

黯然離校仍堅持打官司！長庚大學跨性案主4年夢中驚醒　449字聲明

北市13家醫院開設孕婦特別門診　蔡炳坤提醒接種前先諮詢

何冰嬌減肥8公斤首度挑戰東奧　「嚐到甜頭會堅持下去」

這是少林足球魔鬼隊？巴西前鋒飛踹對手頭部　遭批「殺人兇手」

正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起底

爸蓋被子把媽吃掉！雙胞胎爆哭 伸出無助小手手：我要救馬麻QQ

社會熱門新聞

即／新竹4歲男童高燒不退！送醫2小時身亡

高雄通緝犯摔死「曝屍4天」　飄惡臭才曝光

即／凌晨驚傳爆炸聲 中和人嚇醒

少女打翻醋醰群聚霸凌　5分鐘摑掌28下

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」

即／中火工人36米高跌落　當場無生命跡象

北宜公路保時捷撞大貨車！900萬跑車變廢鐵

北漂男遺書控職場霸凌　姊討公道反判賠70萬

長髮女「重量級連結」！業績超慘嘆：都是疫情害的

即／民眾墜落國道6號！陳屍高架橋下

「芝芭里」住超多億萬富豪　他自豪這麼說

男「橋聳雲天」墜橋亡　超美景點已4人斷魂

85歲嬤打莫德納16hrs後猝逝　相驗查死因！

兇殘魚虎重返日月潭　釣友驚喊：恐怖生態殺手

更多熱門

相關新聞

印尼單日確診破2萬！美國將贈400萬劑莫德納

印尼單日確診破2萬！美國將贈400萬劑莫德納

印尼新冠肺炎（Covid-19）病例近日急劇上升，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今日在電話中告知印尼外交部長蘇迪（Retno Marsudi），將捐贈400萬劑莫德納生技公司（Moderna Inc）的疫苗給印尼，兩人還在電話中討論了美國對印尼更深入的Covid-19應對援助計畫。

防疫旅館老闆百萬交保　嘆：我不是神仙

防疫旅館老闆百萬交保　嘆：我不是神仙

喬友惡火9hrs王惠美鐵腕：鑑定結構危公安就拆除

喬友惡火9hrs王惠美鐵腕：鑑定結構危公安就拆除

逃生房客遭警要求回房　彰化警分局說話了

逃生房客遭警要求回房　彰化警分局說話了

集氣！彰化惡火2傷者加護病房搶救　10出院續隔離

集氣！彰化惡火2傷者加護病房搶救　10出院續隔離

關鍵字：

喬友彰殯印尼伊斯蘭教火化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

可口可樂復仇！C羅被移走

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面