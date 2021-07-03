入住防疫旅館卻命喪火窟！印尼女遺體沒人認領　議員為他設靈堂　

▲議員吳韋達為印尼看護妮溪設小靈堂。（圖／議員吳韋達提供）

記者唐詠絮／彰化報導

返家路遙遙！喬友大樓大火命案，確診印尼看護妮溪住進防疫旅館自主管理，命喪火窟，警方遲遲找不到家人簽屬授權書相驗，遺體孤單的冰存在殯儀館，沒人前往悼念，不過妮溪雖然Ct值採檢32，感染風險極低，出院後也健康的住進防疫旅館自主管理，卻遇上死劫。

喬友惡火今天進入第3天，縣議員吳韋達居中協助下，妮溪終於有好消息傳來，「找到家人了」，但她信仰伊斯蘭教，不能火化，為她設小靈堂，希望能讓她魂魄歸家。

妮溪是南彰化醫院傳播鏈衍生的確診個案，Ct值大於30，感染風險低，被安排住進房疫旅館自主管理，她Ct值大於30，6月29日先安排她住房疫旅館7天預計到7月5日，住院滿10天，她病毒量低，感染風險也低。健康出院入住防疫旅館自主管理期間內死亡，目前女看護與其他3人相驗均為吸入性嗆傷致死。

吳韋達說進一步主動透過印尼代表處追蹤，並找一些民間友人與人本及76行者陳修將等單位幫忙，讓亡者現在能有個小靈堂，盡量依照伊斯蘭教簡約方式進行，也有印尼團體進行線上的祈禱，依照速葬的禮儀，希望祂能早點回歸故鄉，落葉歸根。

吳韋達說，妮溪家人經濟不好，連買2張機票的錢都沒有，更何況印尼疫情嚴重，進到台灣還得居家檢疫，來回時間過多，她信仰伊斯蘭教不能火化，家人希望能將遺體運回家鄉安葬。

不過妮溪雖然Ct值採檢32，感染風險極低，人也健康的住進簡易旅館自主管理，衛生局長葉彥伯指出，將依據檢方開立的死亡證明書為主。

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