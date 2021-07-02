台大金山分院感謝各界捐贈防疫物資　力挺第一線醫護齊心抗疫

▲台大金山分院感謝開恩濟貧慈善會捐贈物資。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為新北市萬里、金山、石門及三芝等四區的重要醫療重心，一肩扛起北海岸新冠肺炎篩檢及治療的重責大任。院長張志豪代表院方，感謝各界力挺第一線醫護人員的暖心善舉，鼓舞第一線防疫人員的士氣。

台大醫院金山分院表示，感謝企業及善心人士捐贈物資，台北市東聖扶輪社、台北市忠美扶輪社、中華安全行動照護協會、開恩濟貧慈善會、樹林福田園地、慈心善德會、愛無國界、味全食品股份有限公司陳宏裕董事長、信德儀器有限公司、大和事業股份有限公司、恆隆行貿易股份有限公司、動感國際文化有限公司、大鴻展翼企業有限公司暨小客車租賃。

▲台大金山分院感謝動感國際文化有限公司捐贈物資。

另外，GU、龍塢樂府、台北市一廬書學會、麵線陳專業麵線（三芝店）、台灣幸福狗流浪中途協會附設烘培坊（咪妮手作甜點）、貝貝雞蛋糕（金山店）、古早味蛋糕、高藝芸、陳依焄、蕭逸如、徐寶玲、江以葳、林滿江、翁健、吳冠鋆、陳姿伊、池靜惠、蔡榮輝等及各界善心人士，以實際行動力挺台大金山分院，成為醫護人員強而有力的後盾。

台大醫院金山分院院長張志豪表示，疫情尚未平息，大家仍需堅守崗位，戰戰兢兢，臺大醫院金山分院目前仍需各界的慷慨援助，欠缺的物資為快篩試劑、PCR檢測儀器、病房設備如負壓排氣風扇、生理監視系統主機等，如有捐贈意願請洽台大醫院金山分院院長室，電話：02-2498-9898轉2303張秘書。

▲台大金山分院感謝樹林福田園地、慈心善德會、愛無國界捐贈物資。

▲台大金山分院感謝貝貝雞蛋糕金山店捐贈物資。

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