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社會 社會焦點 保障人權

為閃車方向盤打太猛失控！汽車變保齡球　衝騎樓狂撞7車畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市3日凌晨1時許，有4名男女開車行經萬大路、艋舺大道口，為了閃避對向左轉車輛，整台車失控撞上騎樓，波及路邊的7輛機車，所幸並無路人受傷，車上的3男1女肢體輕微挫傷，其中2名男子擦傷出血，也前往醫院包紮治療。

警方調查，22歲的吳姓男子，在3日凌晨1時許，載著23歲的許女以及22歲的張姓、楊姓男子等3人，行經萬大路、艋舺大道口時，為了閃避對向左轉車輛，整台車失控撞上萬大路上的騎樓，當場將路邊的7輛機車撞毀。

▲▼北市1台轎車，為了閃避左轉車輛操作不慎，在3日凌晨1時許撞進騎樓。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1台轎車，為了閃避左轉車輛操作不慎，在3日凌晨1時許撞進騎樓。（圖／記者邱中岳翻攝）

巨大的碰撞聲吵醒了附近的鄰居，鄰居前往查看發現吳姓駕駛與許女僅肢體挫傷，張姓、楊姓男子因受到撞擊有頭部出血狀況，緊急報請警消處理，最後留下吳姓駕駛說明，其餘人等前往醫院檢查傷勢。

警方表示，事後對吳姓男子進行酒測，酒測值為0，吳姓駕駛指出，當時為了閃避對向1台準備左轉的車子，所以才會失控撞進騎樓，警方也調閱監視器釐清車禍原因。

▲▼ 北市1台轎車，為了閃避左轉車輛操作不慎，在3日凌晨1時許撞進騎樓。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲監視器畫面拍下，銀色轎車因閃避對向左轉車輛，所以操作不慎逆向衝進騎樓。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面也拍下當時狀況，吳姓男子駕車遇到對向等待左轉的車輛，因打方向盤用力過猛操作不慎，整台車往對向車道衝過去，最後撞進騎樓才停止，目前也將聯繫左轉車主到案說明。

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