居家快篩一小時「陰轉陽」！男大生嚇壞衝急診　篩檢結果出爐

▲男大生居家快篩，擺一小時陰轉陽。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）



記者柯振中／綜合報導

台灣近日開始販售居家快篩劑，只要到藥局、藥妝店、超商等處購買，回家就能使用。不過，胸腔重症科醫師蘇一峰2日分享，有名男大生使用居家快篩劑，擺了一個小時以後「陰轉陽」，嚇得趕緊跑到急診進行篩檢，案例瞬間引起討論。

蘇一峰在臉書上分享，這名男大生使用居家快篩試劑，一開始結果為陰性，放了一個多小時，突然轉成陽性，嚇得趕緊跑到急診篩檢。

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蘇一峰說明，若是使用羅氏快篩劑，建議判讀15到30分鐘的結果，並註記「快篩超時陰轉陽」、「到底發生什麼事」。

▼蘇一峰醫師替男大生進行快篩，結果為陰性。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）



案例在網路上引起討論，許多人留言回應，「想知道後續」、「置板凳等後續」、「是否要多驗2支呢」、「所以是準，還是不知道篩劑準確度？」

▼男大生的室友也使用居家快篩試劑，擺一個多小時，結果仍然是陰性。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）



此外，也有網友留言，若擺太久篩劑就會失準，「跟驗孕棒一樣放久都像陽性嚇死人了…不過都到醫院了大概也只能幫他重驗。」蘇一峰則回覆該名網友，「專業術語『蒸發線』。」

而蘇一峰後續也公開檢測結果，男大生到急診的快篩檢查，結果呈現陰性，男大生的室友也進行居家快篩，不過擺了一個多小時，結果仍舊是陰性。

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