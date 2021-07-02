她滑抖音驚見自家大門！「1異狀」秒揭老公偷吃　勸世文萬人讚爆

▲ 安娜滑抖音看到自己家，發現老公劈腿。（圖／翻攝自TikTok／@anabanana5820）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女網友日前分享被丈夫背叛的經驗，頓時在社群媒體上引起熱議。原來她懷疑老公變心已久，對方始終不願承認，直到她有天在TikTok上偶然滑到一段影片，背景赫然是自家門外，而小三的車子就停在門口，這才找到老公劈腿的鐵證，令她感到心碎。

《太陽報》6月24日報導，網友安娜（Anna T）在TikTok上分享，先前她到外地出差時下載了抖音APP，還未追蹤任何人，沒想到打開後跳出的第一支推薦影片就是老公情婦發的，可見她的車停在安娜家車道上，證明老公早就背著她偷情，二人還甜蜜共度整個聖誕假期。

安娜說明，她和即將離婚的老公已經為了小三爭吵好幾個月，對方總是回答，「妳真是瘋了，妳知道自己在說什麼嗎？她根本沒來這裡」，沒想到意外找到證據。安娜也對眾多網友強調，「女士們，永遠相信直覺。」

這段影片至今累計破260萬次觀看及60萬讚，網友紛紛留言表示，「這種直覺永遠不會錯」、「我和前任在一起11年，11年都在為同一個女的吵架」、「他還敢說妳瘋了，真噁心」。

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