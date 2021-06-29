買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出猛彈」！網全歪樓看呆

▲ 莉莉在鏡頭前爆氣。（圖／翻攝自TikTok／@_sillylilley）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情爆發以來，許多人關在家中，忍不住不斷網購，難免遇到商品不如預期的狀況。國外一名女網友日前上網訂了一件比基尼，收到包裹後興奮試穿，發現上半身尺寸根本不合，氣得上傳影片抱怨，沒想到網友全都忍不住歪樓，狂看她的傲人身材。

根據《每日星報》，網友莉莉（Sara Lilley）21日在TikTok上傳這段影片，原來她在網路上購買一套L尺寸的海軍藍配橘色的比基尼，收到後發現下半身緊貼她的臀部，上半身卻完全包不住，雙峰彷彿向二旁溢出。

@_sillylilley I blame the fashion industry for tricking me into thinking I’m anything but beautiful just the way I am ##hotgirlsummer ##takingbackmypower ♬ original sound - Sara

影片中莉莉憤怒喊道，「這是L號，而我看起來像這樣！這才不是L號，這非常小！」只見她激動地在鏡頭前不斷轉圈，想展現比基尼有多不合身，巨乳也在鏡頭前不斷彈跳，更一度靠近鏡頭捏起自己的胸部。她事後強調，自己無意冒犯穿大尺寸的女性，而是各個品牌間尺寸差異太大，令她很沮喪。

這段影片短短一周吸引破180萬次觀看，引起許多女性網友共鳴，紛紛留言表示，「現在的L號不像以前那麼大了，L號根本像S」、「我購物時真的因為尺寸差異很困擾」。但不少網友忍不住歪樓，對莉莉的身材表示驚艷，「雖然有點緊，但妳看起來很棒」、「一點都不小」、「我不覺得有什麼問題」、「其實胸部才是主角吧」、「絕對是炫耀文」。

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