　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出猛彈」！網全歪樓看呆

▲▼ 她抱怨比基尼太小，網友全歪樓。（圖／翻攝自TikTok／@_adventureawaits）

▲ 莉莉在鏡頭前爆氣。（圖／翻攝自TikTok／@_sillylilley）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情爆發以來，許多人關在家中，忍不住不斷網購，難免遇到商品不如預期的狀況。國外一名女網友日前上網訂了一件比基尼，收到包裹後興奮試穿，發現上半身尺寸根本不合，氣得上傳影片抱怨，沒想到網友全都忍不住歪樓，狂看她的傲人身材。

根據《每日星報》，網友莉莉（Sara Lilley）21日在TikTok上傳這段影片，原來她在網路上購買一套L尺寸的海軍藍配橘色的比基尼，收到後發現下半身緊貼她的臀部，上半身卻完全包不住，雙峰彷彿向二旁溢出。

@_sillylilley

I blame the fashion industry for tricking me into thinking I’m anything but beautiful just the way I am ##hotgirlsummer ##takingbackmypower

♬ original sound - Sara

影片中莉莉憤怒喊道，「這是L號，而我看起來像這樣！這才不是L號，這非常小！」只見她激動地在鏡頭前不斷轉圈，想展現比基尼有多不合身，巨乳也在鏡頭前不斷彈跳，更一度靠近鏡頭捏起自己的胸部。她事後強調，自己無意冒犯穿大尺寸的女性，而是各個品牌間尺寸差異太大，令她很沮喪。

這段影片短短一周吸引破180萬次觀看，引起許多女性網友共鳴，紛紛留言表示，「現在的L號不像以前那麼大了，L號根本像S」、「我購物時真的因為尺寸差異很困擾」。但不少網友忍不住歪樓，對莉莉的身材表示驚艷，「雖然有點緊，但妳看起來很棒」、「一點都不小」、「我不覺得有什麼問題」、「其實胸部才是主角吧」、「絕對是炫耀文」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

挑戰超低價 ！Apple AirPods下殺3988元

ET快訊
「幫莫德納代工」國衛院長證實　陳時中曝內幕
鴻海、台積電可做「BNT採購談判」　陳時中曝最新進度
快訊／新北今增22「中和最多+5」　各行政區染疫人數公布
7／12降級有望？　陳時中鬆口！解封指引準備中
快訊／台中人按爆滑鼠搶殘劑　市府官網5hrs「點擊破200萬
快訊／雨彈再往北「5縣市大雨特報」　南高屏下到發霉！
LIVE／新北＋22！創三級警戒新低　侯友宜最新說明
北市搶先「微解封」夜市！　陳時中回應了
新增17起疫苗接種後死亡！　解剖44起「死因曝光」2人待釐清
快訊／屏東果農染Delta！足跡重疊白牌車司機乘客　枋寮醫院
長照機構女染疫1傳3　妹妹、媽媽、爸爸都確診！一家人足跡曝光
近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症
疫苗混打！感染科權威「1點中肯打臉」：當初質疑三期的呢？
五月天捐66台呼吸器又悄捐台南100萬！　善行曝光網全暖哭
BNT、莫德納有長久免疫？　張上淳回應了
本土Delta病例累計10例！秘魯祖孫「同班機38人」檢驗結
未滿9歲童「染疫後變重症」！　最新病況曝光
快訊／視察Delta防疫　蘇貞昌下午趕赴屏東楓港、枋山
屏東Delta群聚累計14人　匡列171人採檢出爐！
快訊／不只打工族有1萬可領　投勞保2萬4000元勞工以上也有
台南祖孫三代8確診　基因序列結果公布
新竹縣+4累積破百人！南部屏東+1例　1張圖看本土確診狀況
枋寮果農「太太也確診」　陳時中曝原因
Delta群聚擴大！枋寮果農案14734確定染變異株　太太也

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出猛彈」！網全歪樓看呆

東京都知事過勞停工！被疑動機不單純：逃避責任逃到醫院去

7／19解封有望！英國1000名新冠患者只有1人死亡　專家：疫苗奏效

南韓追加編列36兆韓元紓困！全國8成民眾都能領　最多領30萬韓元

近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症研究曝

邁阿密樓塌11死150失蹤！　「底層樑柱+頂樓違規加蓋」恐成肇因

Delta病毒傳染性極強　美專家：接種單劑嬌生疫苗者應「追加1劑」

女童打開房門驚見3公尺巨鱷！　家中「死亡翻滾」恐怖大戰2小時

最毒Delta肆虐南非！「疫苗接種」跟不上蔓延速度　6萬人病歿

日本多地冰櫃插頭脫落！疑政黨號召「拔插頭」...2100劑疫苗報廢

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出猛彈」！網全歪樓看呆

東京都知事過勞停工！被疑動機不單純：逃避責任逃到醫院去

7／19解封有望！英國1000名新冠患者只有1人死亡　專家：疫苗奏效

南韓追加編列36兆韓元紓困！全國8成民眾都能領　最多領30萬韓元

近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症研究曝

邁阿密樓塌11死150失蹤！　「底層樑柱+頂樓違規加蓋」恐成肇因

Delta病毒傳染性極強　美專家：接種單劑嬌生疫苗者應「追加1劑」

女童打開房門驚見3公尺巨鱷！　家中「死亡翻滾」恐怖大戰2小時

最毒Delta肆虐南非！「疫苗接種」跟不上蔓延速度　6萬人病歿

日本多地冰櫃插頭脫落！疑政黨號召「拔插頭」...2100劑疫苗報廢

大陸傳「接觸14秒」就染疫！　張上淳：要有更詳細資料避免片面認定

IG網紅出去玩！？瘋玩「宅家創意大賞」揪粉絲投稿　掀「TOYOTA限時活動」搶破萬元獎金風潮

智慧鏡頭競爭激烈　夏普子公司康達智讓渡旗下鏡頭廠

鴻海、台積電可做「BNT採購談判」　陳時中曝最新進度：雙方都滿意

韓職首例！因2例確診取消2場比賽　前一天剛宣布擴大進場

快訊／新北今增22「中和最多＋5」　各行政區染疫人數公布

我爸失聯2天了！警破門「阿北躺地36小時」　緊急送醫

開吃了！超商「芋頭季」登場　爆餡芋泥泡芙、金沙芋泥三明治都有

五檔小潑猴！HONDA 新年式「MONKEY 125」鑰匙可遙控＆乘坐品質↑

宅家仙女肌／夏季防曬攻略指南　「這樣挑」曬不黑也曬不老

「最快」直線7秒　自信催油門通過

國際熱門新聞

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

《自然》：mRNA疫苗免追打　免疫力最久一輩子

牛津：AZ疫苗延後接種第二、三劑 可提高免疫力

男師跟蹤女學生　慘遭村民毒打剃頭

離婚釀家族仇殺！　開槍互射還駕車來回衝撞

引渡回美前死在獄中　McAfee創辦人驗屍結果出爐

首例！65歲男打莫德納「出現血栓」病逝

義大利宣布：民眾外出免戴口罩

巨鱷闖進家中　死亡翻滾大戰2小時

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」輸給巴西

邁阿密倒塌大樓「累積10死」　搜救破100小時

美研究：近4分之1患者「出現新症狀」　

美不甩中抗議TIFA復談：持續強化美台經貿關係

更多熱門

相關新聞

隨口一句牠好胖！　下秒竟遭喵星人怒瞪

隨口一句牠好胖！　下秒竟遭喵星人怒瞪

怎麼可以說我壞話？國外一名網友日前和朋友在路上，發現一隻喵星人正在過馬路，由於背影太過蓬鬆，於是他不小心脫口了一句「牠好胖！」沒想到貓咪竟轉頭怒瞪他，讓該名網友瞬間嚇到立刻道歉。

「大橘毛毯」攤床網笑：阿嬤養的

「大橘毛毯」攤床網笑：阿嬤養的

他確診住院4個月「帳單高達8000萬」

他確診住院4個月「帳單高達8000萬」

魚肚滑出一瓶威士忌　讓600萬人吵翻

魚肚滑出一瓶威士忌　讓600萬人吵翻

NIKE官網「換季特價再7折」！

NIKE官網「換季特價再7折」！

關鍵字：

TikTok網購

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

古娃娃鏟肉20Kg「XL→M號」菜單曝！

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面