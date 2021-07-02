王必勝「三度出任」前進指揮官　陳時中：期間防疫以中央指示為主

記者嚴云岑／台北報導

台北市環南市場今確認新增41名新冠肺炎個案，為防堵疫情擴大，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所。被問及感染源是否來自北農？陳時中說，還需要有更多證據才能判定，此次也將指派醫療應變組副組長王必勝擔任前進指揮官，這也是他第三度出任。

陳時中強調，現在要和跟時間賽跑，第一要在環南市場裡設立篩檢站，今天下午會立即來準備完成，方便大家及時來採檢。下午也會發布疫情警示簡訊，因為都有做實聯制，這段時間有經過的，收到簡訊、有症狀，要跟衛生單位聯絡採檢， 沒症狀也可以來採檢。

陳時中表示，會於今日下午五點前完成確診者疫調，市府這邊已經把相關人員隔離到防疫旅館，疫調迅速進行，把要匡列的人匡列好，明天把密切接觸者隔離完成，持續匡列風險區域人員安排採檢，周遭的人也可以來採。

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陳時中特別呼籲，疫調需要一點時間，希望環南市場相關活動人員暫勿移動，相關所屬工作人員包商、攤商等，在家裡等待相關聯繫並配合相關疫調採檢。「我們在跟時間賽跑」，能夠越快把傳播鏈阻擋起來，疫情就越能控制，這次市府跟中央合作下應該能夠很快來完成工作。

王必勝先前曾在部立桃園醫院群聚、苗栗京元電子廠群聚時擔任指揮官，此次是他第三度出任。陳時中表示，此次除了王必勝醫療應變組副組長外，疫調人員、相關防疫醫師都會跟著一起來工作。中央疫情指揮中心成立期間，以中央指示為主

前進指揮所還是秉持合作態度，如果有些見解有歧異，可以到指揮中心這在來做決定。