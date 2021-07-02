環南市場爆群聚！台大醫見Ct值急了...示警：傳染還在進行中

▲0702環南市場記者會。（圖／指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（2日）公布，新增57例本土確診病例，另有15例死亡，台北市爆發環南市場多人確診，新增29例確診。對此，前台大感染科醫師林氏璧見Ct值後表示，環南市場確診41人當中，Ct值30以上有12位，Ct值20以下有16位，意謂傳染力高，近期感染的佔四成，三成有可能是陰陽人，「傳染還在進行中，不能掉以輕心！」

今早柯文哲也指出，目前篩檢出來的確診者Ct值都很高，陳時中表示，目前無症狀比率占比高。醫療應變組副組長羅一鈞指出，有多少無症狀等疫調完清楚再行公布，僅能推測從普篩篩檢中，Ct值30以上、不具傳染力部分，確診41人中有12人，其他都是Ct直30以下，Ct值15至20有16人，傳染力偏高也不算低。

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▲北市府公布批發市場PCR採檢報告。（圖／北市府提供）

對此，前台大感染科醫師林氏璧臉書發文指出，環南市場檢測1000人有41例陽性，這樣的大型篩檢，多半人應該是無症狀，「裡面有多少比例是Ct值30以上感染已久的陰陽人，有多少是有感染力剛剛感染的人，非常重要。」

林氏璧指出，指揮中心稍早之前公布，環南市場確診41人當中，Ct值30以上有12位，Ct值20以下有16位，這意謂傳染力高，近期感染的佔四成，三成有可能是陰陽人，「傳染還在進行中，不能掉以輕心！」

林氏璧認為，是否無症狀或之前有沒有症狀要看稍晚的疫調，而批發市場包含第一及第二果菜批發市場、環南市場，這3天會完成檢測約1萬1200件，預計還會繼續有陽性案例出現。

林氏璧最後呼籲，中央和北市已經一同建立前進指揮所，王必勝將軍又將出馬，希望大家團結一起把問題解決，「別吵了，我們的敵人是病毒呀。」

▼指揮中心環南市場防疫措施。（圖／指揮中心提供）