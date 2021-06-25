外星人5000年前就看到我們？科學家證實：1715顆恆星可以觀測地球

▲描繪以太陽為背景的俯視圖，可以看到地球圍繞太陽運行變亮，左側為銀河系。（圖／翻攝美國自然史博物館網站）

記者許力方／綜合報導

當你凝視深淵，深淵也凝視著你。天文科學家一直在搜尋宇宙其他外星文明的可能訊號，但人類超過1世紀以來，也一直從地球發出訊號，這些也可能已被外星人接收到，最新發表的《自然》期刊研究證實，科學家已經創列一個恆星表，如果它們存在生物體，任何具有和地球科技相同水平的文明，都可能已經看到我們了！

「當我仰望天空時看起來比較友善，或許是因為某（外星）人正在揮手！」不同於已故的英國著名學者霍金在內的科學家，警告人類不要探尋外星生物，以防地球遭到侵略毀滅，研究主要人員、美國康乃爾大學卡爾薩根研究所負責人卡特內格（Lisa Kaltenegger）認為，「躲藏並非真正的選擇。」

▲日蝕。（圖／達志影像／美聯社）



▲帕克太陽探測器「接觸太陽」的探日任務。（圖／達志影像／美聯社）

卡特內格與美國自然歷史博物館的天文物理學家佛萊賀提（Jacqueline Faherty）使用歐洲太空總署的蓋亞（Gaia）天文望遠鏡反向觀測，依據數據算出地球附近有2034個恆星系，他們想知道，到底有那些恆星處於合適、有利的位置觀測到地球？因為地球擋住了太陽的光線，經過的角度非常小，透過恆星亮度、位置和運動，他們找到了答案。

研究發現，自人類文明發展約5000年來，我們所處的銀河系有1715顆恆星一直在合適的位置，可以發現地球從太陽前經過，可能已經發現地球，報告中更指出，在接下來的5000年裡，還會再增加319個恆星移動到能觀測地球視線的位置，這個理想範圍就稱為「地球凌日區」，其中還有75顆恆星近到在人類的無線電波（100光年內）接收範圍內。

卡特內格認為探尋外星人並無所謂，如果這些行星擁有高級生命體，早已透過大氣或無線電波得知有人類，而我們的無線電早已開始向太空放送訊號，並以光速向外傳播到宇宙中，「從太陽系外的恆星角度來看，我們才是外星人。」

卡特內格說，分析顯示，即使是最近的恆星，通常也會在「凌日區」有利位置停留上千年，提供了很長時間以確定地球是一個有趣的行星。卡特內格表示，根據研究，最靠近地球的是紅矮星Wolf 358，距離僅7.9光年，自1970年代就看得到我們。

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