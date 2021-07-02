和台北一樣熱！南極去年「最高溫達18.3°C」創歷史紀錄

▲埃斯佩蘭薩觀測站去年在南極測得攝氏18.3度的高溫，創下歷史新高。（圖／取自美國國家海洋暨大氣總署官網）

記者葉睿涵／編譯

聯合國世界氣象組織（WMO）證實，位於南極半島最北端的阿根廷埃斯佩蘭薩觀測站（Esperanza Base），於2020年2月6日測得攝氏18.3度的高溫紀錄，創下歷史新高。據AccuWeather紀錄，台北在去年2月6日的氣溫為攝氏16至23度，也就是說南極當天的溫度，幾乎和台北一樣熱。

據法新社報導，南極洲的年平均溫度差距極大，海岸與內陸的溫度分別為攝氏零下10度至攝氏零下60度不等，不過南極同時也是全球暖化受衝擊最大的地區之一。

▲南極阿根廷埃斯佩蘭薩觀測站的讀數，符合WMO觀察到氣候變遷的情況。（圖／取自維基百科）

在過去的50年中，南極的氣溫上升了近攝氏3度，2020年測得的18.3度，是2015年以來最高的一次。WMO分析，去年南極出現了一個巨大的高壓系統，進而產生了下坡風，才導致當地氣溫急劇上升。

事實上，去年2月9日，巴西科學家在南極北端西摩島附近，測到了南極史上溫度最高的攝氏20.75度，不過WMO以該監測站臨時搭建了輻射屏蔽，導致永久凍土帶監測儀的空氣溫度傳感器出現熱偏差為由，拒絕接受這個讀數。

WMO第一副主席、阿根廷國家氣象局負責人索洛（Celeste Saulo）指出，南極氣溫飆升至新高的紀錄表明，全球暖化已變得嚴重，極端氣候也越來越頻繁出現，因此人們需要採取緊急措施，來應對氣候變化。

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