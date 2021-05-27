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聯合國報告：全球5年內「氣溫升1.5℃↑」機率達4成

▲▼聯合國預警全球氣溫快速上升。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國亮起綠燈，慶祝「巴黎氣候協定」5週年。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

聯合國26日發表報告表示，全球氣溫在未來5年內，有40%機率會暫時超越工業化前氣溫攝氏1.5度，機率正持續攀升，雖然這不代表直接超越《巴黎氣候協定》2015年設下的30年平均攝氏1.5度氣溫門檻，但科學家警告，一旦氣溫超過門檻，全球將出現極大氣候變遷災難。

聯合國世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）聲明透露，「我們可以測量到氣溫正在無可控制地靠近」巴黎門檻，而這份報告應是減少碳排放量「再度敲醒全球的警鐘」。

報告強調，未來5年全球氣溫有40%機率會超越工業化前氣溫攝氏1.5度，而目前平均溫度已較工業化前超出攝氏1.2度，更有90%機率再度刷新「高溫」紀錄，在2025年前出現史上最熱一年，進而引發大西洋地區更多高危險颶風。

▲▼聯合國預警全球氣溫快速上升。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球暖化增加高危颶風機率。（圖／達志影像／美聯社）

美國賓州州立大學氣象學家曼恩（Michael Mann）表示，「幾乎肯定」全球氣溫未來幾年會超過「巴黎協定門檻」至少一次，但如果單純是一兩年並不會那麼嚴重，因為巴黎協定看的是30年平均溫度，而非單次溫度變化，且大幅度平均氣溫上升目前還不會發生，也可以預防。

英國氣象中心（Met Center）研究員赫曼森（Leon Hermanson）回應，2020年組織預測機率為20%，此次翻倍主因是技術與科技進步，代表「實際升溫趨勢比想像的要高」，尤其是在監測較少的極地地區。他強調，「這是一個警告，我們需要快速採取強烈行動。」

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