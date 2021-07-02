屏東Delta收尾了「環南市場突炸鍋」！醫：就你北市嫌感染者不夠多

▲中央與北市府共同成立聯合指揮所。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉維榛／綜合報導

712解封看似安心了，不料環南市場爆群聚，有41人呈現陽性反應，指揮官陳時中呼籲，今下午將發布警示簡訊，收到簡訊有症狀者要跟衛生單位聯絡採檢，沒症狀也可採。對此，林靜儀醫師質疑，為何台北市永遠不落實「匡列、隔離」這二件事？屏東Delta病毒也要收尾了，「就你台北市嫌感染者不夠多！」

前立委林靜儀醫師在粉專表示，匡列、隔離，然後篩檢，已經一再驗證是控制疫情的根本處理方式，卻不解台北市永遠不落實「匡列、隔離」這二件事，而接觸者高風險的PCR，在群聚被揭露的一週之後才做，讓她不禁質疑「#為甚麼要標新立異，#為甚麼堅持跟指揮中心倒著走？」

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林靜儀透露，柯市長的支持者很愛來問普篩，然而事實擺在眼前，「偏偏『特定已知對象的群聚感染』該篩不篩，對『無接觸史的低風險群』拼命喊篩。」

▲加上41人陽性，目前環南市場累積107人確診。（圖／記者邱中岳攝）

至於打疫苗部分，林靜儀直言，疫苗是對「未有抗體的人誘發抗體」，剛剛感染的人，已經有抗體了，打在感染者身上幹什麼？她接著重話表示，「不先匡列隔離找出感染者，反而把人群聚起來打疫苗，是嫌感染者不夠多還是台北市疫苗比別人奢侈？」

文末，林靜儀也犀利點出3個群聚案例反酸，宜蘭遊藝場群聚收尾多久了？苗栗電子廠群聚18天收尾，屏東枋山還是更具傳染性的Delta病毒，也要收尾了，「就你台北市嫌感染者不夠多！」