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香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場

▲▼香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場。（圖／路透社）

▲香港慶主權移交，護旗隊走「中式步操」進場。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港7月1日慶祝主權移交24周年，於金紫荊廣場舉行升旗儀式，由新任政務司司長李家超以署理行政長官身份主持。值得注意的是，護旗方隊今年不再使用「英式步操」進場，而是首次採用「中式步操」進場。

李家超在儀式上表示，香港在1997年7月1日順利回歸祖國，是中國共產黨百年來的其中一個豐功偉業，為了保留港人熟悉的制度和生活方式，國家提出了「一個國家，兩種制度」的開創性構想，在祖國統一的前提下，國家的主體實行社會主義制度，同時在香港維持原來的資本主義制度和生活方式不變，享有高度自治。


李家超提到，過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，出現了危害國家安全的極大風險。在中國共產黨的領導下，中央始終依照《憲法》和《基本法》行事，堅持「一國兩制」原則，《香港國安法》頒布實施一年以來，發揮了關鍵作用，「特區的安全回來了，國家安全風險受控了；市民不再需要擔心人身安全，不再受汽油彈及刑事毀壞威脅，交通不再被癱瘓；市民生活恢復正常，社會恢復運作，經濟可重新發展。」

▲▼香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場。（圖／路透社）

李家超強調，中國共產黨是「一國兩制」事業的創立者、領導者、踐行者和守護者，「在慶祝中國共產黨成立一百周年和香港回歸祖國二十四周年的重要時刻，就讓我們以那一份崇高的民族自尊、堅定的理想信念和為人民服務的精神，全面準確落實『一國兩制』，確保香港長期繁榮穩定，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出貢獻。」

值得注意的是，護旗方隊今年不再使用「英式步操」進場，而是首次採用「中式步操」進場。

香港紀律部隊原先走的都是「英式步操」，其與「中式步操」最大的差別在於手、腳的擺動方式；相較於英式步操，中式步操抬腿的幅度較高，落地時也要求腳掌大力著地，由於與鴨、鵝行走的方式有些類似，又有「鵝行鴨步」的外號。

▲▼香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場。（圖／路透社）

▲▼香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場。（圖／路透社）

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