開吃了！超商「芋頭季」登場　爆餡芋泥泡芙、金沙芋泥三明治都有

▲超商芋頭季開跑了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芋頭控開吃！超商最新「芋頭季」正式開跑了，這次一共網羅15款罪惡芋頭甜點、麵包，像是超夯脆皮泡芙系列推出芋頭口味，內餡是滿滿檳榔心芋頭結合鮮奶油，還搭配紫芋色脆皮，欠吃到不行，還有爆餡芋頭奶油麵包、芋泥布丁塔、芋泥金沙三明治等，即日起陸續開賣，且搭配單品咖啡還享咖啡半價優惠，無論早餐或下午茶都要吃爆。

▲必吃芋頭搭配金沙醬三明治、芋泥布丁塔。

芋頭絕對是近年來最夯的口味之一，除了手搖杯要有芋頭入料，像是芋頭甜點、麵包也是夯到不行。看準商機，全家打造最新「芋頭季」，首推超夯「芋頭奶油滿餡麵包」，今年的內餡可是升級回歸，使用檳榔心芋品種芋頭製成，將奶霜拌入芋香紫薯粉，罪惡爆表，而同樣受歡迎的「芋泥金沙三明治」則吃得到芋頭丁搭配鹹蛋黃製成的濃郁金沙醬，加熱吃還有流沙口感。

▲芋頭麻糬麵包夾了芋頭餡搭配Q彈麻糬。

除外，激推的還有「芋泥布丁塔」、「芋泥脆皮泡芙」2種選擇，濃郁芋頭香可是讓人欲罷不能，也有芋泥金沙貝殼麵包、芋頭麻糬麵包、芋泥奶香鬆餅等，即日起陸續開賣，指定甜點搭配單品咖啡還享咖啡半價優惠。而電商平台「全家行動購」上也同步開賣8款芋頭夯品，像是有芋頭珠寶盒、芋頭酥、芋香撞油條等，芋頭控別放過。

▲▼7-11天素地蔬專區近日推出新品。



另，7-11「天素地蔬」近日也找來「熱浪島」合作推出2款全新夏天開胃餐點，其中，「南洋風味咖哩飯（蛋奶素）」是使用熱浪島秘方咖哩粉，口感微辣又帶有南洋天然辛香料風味，搭配杏鮑菇、青刀豆等蔬菜，豐富又美味，另一款「泰式打拋飯糰蔬食）」，特意選用含有膳食纖維的紅藜麥搭配白米，內餡則以純植物新豬肉與正宗泰式打拋醬拌炒而成；除外還有「松露風味野菇烘蛋捲餅」和「漢來蔬食藜麥八寶飯」也同步於開賣。

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