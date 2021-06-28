陳時中：我國去年就洽購NOVAVAX　但對方說要跟COVAX談

▲美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（NOVAVAX）研發新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

有媒體質疑我國未洽購次單位疫苗諾瓦瓦克斯（NOVAVAX），引發各界關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，去年就曾跟總公司洽談，但對方表示要供貨給COVAX平台，建議台灣向COVAX爭取，我方曾提出200萬劑需求，不過現在COVAX平台幾乎停擺。

美國生技公司NOVAVAX公布新冠肺炎三期臨床試驗其中數據，整體效力為90.4％，預計今年第三季申請美國緊急使用授權（EUA）。

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陳時中表示，指揮中心去年就跟進入二期或者有潛力的疫苗廠建立溝通管道，去年也與NOVAVAX有過接洽，但對方表示要供貨給COVAX平台，建議與COVAX爭取才能比較早取得，指揮中心也提出200多萬劑需求，但現在COVAX平台幾乎停擺，並非如外界傳言，從未與NOVAVAX談。

據了解，第三批的41萬劑疫苗預計在週三下午5點送抵桃園機場，此次再度由華航貨機CI5556貨機運載，從盧森堡起飛送抵台灣。指揮中心指揮官陳時中今日在記者會表示，的確會在這一天進來，但目前報導提到的班次與時間都有誤差、數量也不是41萬劑，會再與國人報告。