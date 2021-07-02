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好心肝爆提早入列合約診所　林穎孟諷：因為醫師公會不認識Ben

▲▼0409台北市議會,台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

好心肝診所爆發特權疫苗接種風波，昨北市議員簡舒培更爆出Line對話截圖，指台北副市長黃珊珊事前知情。對此，台北市議員林穎孟2日在臉書發文表示，好心肝5月20日就可以被專委轉介，「北市醫師公會是因為不知道有直接找股長這種管道，還是不認識Ben，所以基層才打不到疫苗嗎？」

好心肝被爆有衛生局專委轉介，台北市副市長黃珊珊昨回應，專委只是轉達訊息給股長，為了爭取好心肝成為疫苗合約診所，查無不法。對此，林穎孟表示，好心肝爆發時，台北市醫師公會說北市府6月2日才調查基層診所是否願意協助施打疫苗，「為何好心肝在5月20日就可直接由專委轉介，讓小小股長從此一直被好心肝請託拿疫苗呢？」

林穎孟指出，所有想爭取的診所皆應統一在6月2日被調查意願才對。「也許其中有什麼誤會，讓台北市醫師公會不知道市府5月有公告直接找股長這種爭取管道。或者公會不認識BEN，才會反覆造冊但基層醫事人員仍打不到疫苗。」

對於責任歸屬，林穎孟指出，股長、專委等第一線公務員不應該成為被甩鍋的對象。最大的政治責任還是需要市長承擔。「一向注重SOP的市府，何以破例？盼市長能再向市民釋疑。」

林穎孟表示，柯文哲在6月21日時承諾在遮蔽個資的前提，要公開好心肝相關對話記錄。但政風處B版報告缺乏所有好心肝相關對話紀錄，昨日還必須透過議員及媒體爆料，才讓大眾得知一部分。「既然市長已承諾了，便應可盡快公開讓市民了解全貌。希望市長不要食言。」

▼黃珊珊列出訊息時間軸，強調未介入好心肝特權疫苗關說。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲▼北市副市長黃珊珊列出訊息時間軸，強調未介入好心肝特權疫苗關說。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

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