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勇消陳志帆殉職！友人淚憶「總是帶著微笑」曝暖舉：認識你很好

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳志帆在健身房訓練畫面。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

彰化市喬友大樓9小時惡火，奪走4條人命，消防員陳志帆在火場內殉職，友人心痛表示，志帆是個善良熱心的人，總是帶著微笑，對每個人點頭問好，平時在健身房訓練，聽到消防車聲音時，嘴上雖然說著好險我放假，但是下一秒卻拿起手機關心哪裡發生火警，「一個善良的老實人，就這樣被火帶走了」。

原PO在臉書「彰化大小事」發文，他在健身房擔任教練，因為志帆常常到健身房訓練因而結識，志帆有著渾厚的、聲音木訥的笑容，還會幫她搬器材、換槓片，跟每個人都是很謙虛的請教和交流，有次聊到消防日常，志帆表示電視劇《火神的眼淚》演的都是真的，只是火場其實能見度很低，「因為煙霧很濃，火都只有微微霧霧的光，要找路很困難，而且很熱很嗆，很可怕」。

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原PO透露，有時訓練到一半，接到隊上打來的電話，還得放下手邊的事情衝去支援，在健身時聽到外面有消防車的聲音，嘴上雖然說著「好險我休息」，可是下一秒卻拿著手機查看，關心哪裡發生火警，需不需要支援。

▲▼彰化喬友大樓火警，勇消陳志帆殉職。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳志帆到院前即已沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治。（圖／記者鄧木卿翻攝）

原PO想到這些回憶，感到很不捨，「真的只是覺得很沈重、很遺憾、很難過，怎麼這樣一個善良的老實人，就這樣被火帶走了，志帆，認識你很好，任務結束了，好好休息喔，希望你去了更好的地方」。

貼文曝光，網友們都很難過，「打火英雄真的辛苦！一路好走！謝謝你」、「你的分享，讓人心揪紅眼了！ 謝謝堅守崗位的英雄！你的任務完成了」、「雖然不認識這位打火英雄，但看了這段真摯的文字，眼淚仍難過的落下」、「希望能調查出真相！別讓消防員的犧牲不明不白的！」

 
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