疑「空間迷失」！勇消陳志帆生前最後通話曝：濃煙很大、需要協助

▲33歲勇消陳志帆殉職，同事整理遺物哭慘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽、游瓊華、戴若涵／彰化報導

彰化「喬友大樓」6月30日晚間發生火警，造成4人不幸罹難！其中33歲勇消陳志帆搶入火場時，曾透過無線電回報，說現場濃煙很大、需要協助，之後再無消息，不料，事後陳被發現倒臥9樓浴缸中，經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。

彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣指出，起火點位於2、3樓，但濃煙不斷上竄，7、8、9樓的防疫旅館濃煙密布，情況相當危急，因此現場派遣3組、共6人入內搶救，每組人員都有各自負責的樓層，其中陳志帆就被分配往9樓搜救，但上樓過程中，陳志帆的搭檔因故受傷，所以暫時撤退，留下落單的陳志帆獨自一人挺進火場，沒想到竟會發生意外。

▲喬友大樓火警造成4人死亡。（圖／記者李忠憲攝）

劉錫垣說，陳志帆搶入火場後，還曾透過無線電回報，說現場濃煙很大、需要協助，隨後即再無訊息。當陳志帆被發現時，空氣瓶裡氧氣已經快要耗盡，記者詢問「是否有派員送氧氣瓶？」劉錫垣則說，「這（送氧氣）很不容易啦，現在有很多數據我沒辦法講，還在了解中。」

彰化縣消防局東區消防分隊小隊長柯文進則透露，陳志帆個性積極認真，隊上交代的事都能如期完成。他接獲「志帆沒了」的消息，內心百感交集。他指出，由於火場裡都是濃煙，一旦走進去後很容易空間迷失，初步了解有很多逃生門沒有被關閉，造成煙囪效應，才讓陳走不出來。

▲同事透露，陳志帆個性積極上進。（圖／記者游瓊華翻攝）