快訊／新北+15「這2區出現不明感染源」！　各行政區染疫人數公布

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。新北市長侯友宜將公佈各行政區確診人數分佈及感染源分析。

根據侯友宜公布今日確診案例，板橋5例，新莊3例，新店、三峽、永和、五股、泰山、汐止淡水皆為1例，累計6520人，4934人已經解除隔離，其中，仍以家戶感染為最大宗、職場感染為其次，三峽及板橋各有1人感染源不明。

指揮中心表示，今日新增之57例本土病例(其中22例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月1日。個案分布以臺北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、臺中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，為8例男性、7例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月25日至6月21日，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月30日累計公布13,605位確診個案中，已有10,347人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入中(案14975)，為本國籍50多歲女性，6月28日自匈牙利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,411,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,395,446例排除)，其中14,911例確診，分別為1,176例境外移入，13,682例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計676例COVID-19死亡病例，其中668例本土，個案居住縣市分布為新北市343例、臺北市256例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。