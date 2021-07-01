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社會 社會焦點 保障人權

振興醫院為連戰夫婦特權打疫苗　北市議員轟：反害慘北投長輩！

▲▼0409台北市議會,台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市北投區、士林區議員黃郁芬，臉書PO文怒轟。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／綜合報導

台北市北投區振興醫院爆出為連戰夫婦、丁守中打疫苗，引發特權疑慮。對於外界種種質疑聲浪，士林地檢署6月30日已分「他字案」指派「防疫處理小組」專責主任檢察官偕同檢察官進行調查。此外，振興醫院遭罰30萬，也被終止合約疫苗施打院所資格。對此，台北市議員黃郁芬在臉書PO文批，這事害慘了北投許多長輩。

黃郁芬議員臉書PO文「連戰特權打疫苗，反害慘北投長輩！」她指出，30日上午許多北投的長輩上網準備預約施打疫苗，打開預約系統才熊熊發現都找不到北投振興醫院，周邊的里長電話都被打爆，所有人都很焦急的想說到底是怎麼一回事。她趕緊詢問，衛生局才說：因為振興醫院違規替連戰夫婦施打武漢肺炎疫苗，除開罰30萬元外，也終止合約疫苗施打院所資格。

▼台北市北投區振興醫院遭終止合約疫苗施打院所資格。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 台北市振興醫院有民眾要跳樓。（圖／記者黃彥傑攝）
黃郁芬表示，先前的記者會沒說，6月29日公佈長者疫苗施打規畫時也沒說，所有人都被「突襲」，直到今早長輩們一看預約系統，才發現竟然不能預約。從好心肝特權疫苗事件開始，對於疫苗施打違規的醫療院所，衛生局一律採終止合約疫苗施打院所的方式處理。然而，現在看起來，真正受到衝擊的反而是北投的在地居民，迫使北投的長輩要長途跋涉、跑到不熟悉的醫療院所，才能接種疫苗，實際上根本沒有懲罰到始作俑者連戰。

對此，黃郁芬也憤怒說，沒有人反對究責特權疫苗，但台北市政府不應該任由這種狀況，影響到鄰近市民與長者的權益，反而造成民眾的困擾。振興醫院被取消資格，會不會影響鄰近長者的疫苗施打意願？附近其他可預約的醫療院所可以取代原本振興醫院的量能嗎？

最後她也提出疑問，少了振興後，北投的疫苗施打量能還足夠嗎？這些問題都是北市府該回答、該預先設想的。台北市政府應該確保北投在地長輩可以就近、安全的接種疫苗，而不是讓連戰一人，影響了北投長輩的權益。

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