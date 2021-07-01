今增47例本土「新北20例最多」　各縣市分佈曝光！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增47例本土，確診個案中新增13例死亡。個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例。

指揮中心表示，今日新增之47例本土病例（其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月22日至6月30日。個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲0701枋寮確診個案(案14734、案14816)調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為7例男性、6例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月14日至6月18日，確診日介於5月18日至6月20日，死亡日介於6月17日至6月30日。

▲0701死亡個案表，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案中，已有10,306人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,379,630例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1,363,405例排除），其中14,853例確診，分別為1,175例境外移入，13,625例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號（案14795），共累計103例移除為空號。

自2020年起累計661例COVID-19死亡病例，其中653例本土，個案居住縣市分布為新北市334例、臺北市251例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣10例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。