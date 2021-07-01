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確診數掉到47誰是「防疫最大功臣」？鄉民吐4字：自律才能降這麼快

▲▼消防醫護人員接獲民眾報案，執行病患就助後送醫院勤務。（圖／記者湯興漢攝）

▲每一位人民的努力都是功勞。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

台灣已經連續好幾天確診人數降到2位數，今天更是創下疫情爆發以來的新低，47例本土確診、13例死亡，現階段來看疫情確實越來越明朗化。網友在PTT討論，確診數出現穩定下降的趨勢，「疫情趨緩是誰的功勞啊？」

一名網友在PTT表示，這兩周疫情不只趨於穩定，整體也在往好的方向發展，「今天的新增確診數更是降到50以下」，對比5月中疫情爆發的景象，台灣算在很快的時間內就把疫情控制住，政府的各項應對政策、人民的謹慎防疫，才齊心把病毒給壓下來，不過主要功臣究竟是誰，「台灣的疫情趨緩是誰的功勞啊？有沒有卦？」

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▲ 新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,圖為東區知名品牌ZARA統領店及周邊巷道,人潮,人流,空城,自主封城,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲ 疫情爆發後雙北人民自主封城。（圖／記者李毓康攝）

多數網友認為，防疫成功當然不能只歸功於一人，是台灣各縣市「全體人民」努力的結果，忍耐著關在家的煩悶感、自由被剝奪的辛苦，全都為了同一個目標，重回台灣先前健康安全的生活環境，「應該是最可悲的上班族的功勞」、「年輕人啊，年輕人不鬆懈了」、「當然是前線醫護啊」、「醫護人員的辛勞，人民的自律」、「全體人民的努力」、「沒人民自律能降這麼快？」、「疫情趨緩功勞是全國民眾和醫護一起努力達成。」

留言不少人也提到，尤其雙北市民的感受最為明顯，身處重災區更需要做到防疫0漏洞，「應該是雙北吧，他們穩定控制了疫情」、「防守主要靠雙北，因為3+11和諾富特太失敗了」、「看看哪裡最吃力，當然雙北」、「人民>雙北>地方>=中央。」

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