快訊／再增13死！70多歲男「三採陰轉陽」　確診近1個月往生

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增50例COVID-19確定病例，分別為47例本土及3例境外移入；另確診個案中新增13例死亡。死亡個案中，一名70多歲男性有慢性肺病、巴金森氏症，住院因群聚被匡列，PCR三採陰，但卻在解隔前轉陽，5/9因其他原因住院、5/30確診、6/28往生。

▲0701死亡個案表，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之47例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至6月30日。個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為7例男性、6例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月14日至6月18日，確診日介於5月18日至6月20日，死亡日介於6月17日至6月30日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案中，已有10,306人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。