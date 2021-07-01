風景區「微解封」計畫曝光！重啟賣店禁內用　不會勸離改宣導

▲觀光局規劃風景區「微解封」，若指揮中心下令即可實施。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情日漸平穩，近日每天新增案例均低於百人，觀光業者呼籲「適度放寬各大公園或風景區的管制」，對此，觀光局證實已有「微解封」計畫，針對風景區將不再一律勸離，改以宣導為主，另外部分賣店也會開放，不過實際實施時間仍須由指揮中心決定。

退輔會副主委李文忠表示，「政府應適度放寬各大公園或風景區的管制，三級沒有限制大家外出，大家逐漸關不住了，街上、捷運上越來越多人，空曠的郊外不能走，只能往百貨公司及夜市擠，此雖恢復部份的內需，但對防疫構成挑戰」。

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觀光局表示，近日風景區人潮已明顯增加，國家風景區中以北海岸、東北角人潮最多，在剛進入第三級防疫警戒階段時，平均每日風景區旅客數約70到100人次，近兩周的假日旅客數則多達164人次，成長近2倍，不過仍低於端午連假最高峰的236人次。

▲風景區若微解封，部分賣店將重啟。（圖／記者劉亮亨攝）

觀光局證實，指揮中心有下令規劃「微解封」的計畫，針對風景區的開放型景點，雖然本來就沒有關閉，但目前都會以勸離為主，除避免群聚外，還有安全性的考量，畢竟工作人員只會在上午、下午各巡檢一次，有些景區在海邊、深山等危險路段，危險性較高。

觀光局指出，指揮中心若下令微解封，將開放風景區的賣店、遊客中心等產品販售場域，但仍需全程戴口罩，且不會販賣簡餐提供內用，改以販售飲料、農特產品為主，另外會改以宣導不要群聚為主，而非通通勸離，並會實施人流控管，呼籲旅客保持社交距離。

至於停車場車流控管方面，觀光局表示，因為不是所有停車的車主都會下車，很多人只是開車出門閒逛，但沒有進入風景區，因此可能無法有實際控管，若有旅客大量湧入也會有配套措施，目前還在討論細節中。